“Rompí en llanto”: Adriana Barrientos responde a Diego Pánico tras sensible confesión en redes sociales

El influencer había expuesto que durante su hospitalización, Adriana le mencionó: “‘Yo nunca fui mamá, pero si hubiese tenido un hijo, me hubiera gustado que fueras tú”.

Este jueves, Diego Pánico reapareció en redes sociales y reveló una potente conversación que mantuvo con Adriana Barrientos durante su hospitalización.

La dupla ha creado una fuerte amistad en el último tiempo, donde se han brindado compañía, apoyo y amor.





“Rompí en llanto”

A través de su cuenta de Instagram, Diego confirmó que salió del riesgo vital, pero que presenta una trombosis en ambas piernas, debido a que sufre de resistencia a la proteína C.

Esta condición no tiene cura y provoca que la sangre genere coágulos, por lo que aún le queda un largo camino hasta que los médicos se aseguren de que ya no existe peligro para su vida.

El joven fue trasladado a su ciudad natal, Los Ángeles, pero desclasificó una sensible conversación que tuvo con Adriana cuando estuvo hospitalizado en Santiago.

“Gracias por no dejarme solo. Ese día nos informaron que sería trasladado a Los Ángeles, Chile”, comentó Diego junto a una selfie donde aparecen él y Barrientos sonriendo en la camilla clínica.

En esa misma línea, reveló: “Adriana, entre lágrimas me dijo: ‘Yo nunca fui mamá, pero si hubiese tenido un hijo, me hubiera gustado que fueras tú'”.

“Ella no quería que me fuera. La lucha sigue porque no estoy bien; mi pierna derecha sigue llena de coágulos, pero aquí sigo con fuerza. Dios tiene la última palabra”, sentenció el influencer.

Al respecto, Adriana contestó: “Rompí en llanto (…) Te adoro, pequeñito de mi corazón; saldrá todo bien”.

Finalmente, los seguidores destacaron la amistad que ambos han formado, sobre todo tras la muerte de Asia, la perrita de Adriana, y elogiaron la lealtad de la panelista de farándula.

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