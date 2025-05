¿Qué hay entre Iván Núñez y María Colores? La cantante aclaró en Primer Plano su relación con el periodista - Chilevisión

La artista chilena estuvo invitada al estelar de CHV y abordó la supuesta relación con el periodista.

María Colores estuvo en exclusiva en Primer Plano y despejó todas las dudas respecto a una presunta relación que mantendría con Iván Núñez.

"No estoy con él, no ha pasado nada con Iván", partió respondiendo al panel de programa la cantante chilena, quien también mantiene un conflicto con Thaís Jordão, expareja del periodista.

Para contextualizar un romántico momento público con Núñez, la entrevistada señaló: "Iván me entrevistó hace dos años luego que yo salí de una relación de mucho maltrato, fue muy traumático, y saqué una canción que se llama 'quiero estar sola'", afirmó.

"Él me entrevistó y me cayó muy bien y le llamó mucho la atención la historia y me dijo: 'María que interesante lo que viviste'. Nos dimos los teléfonos, pero no nos escribimos, después cuando volví a ir a 24 Horas, él no me entrevistó, pero fue a saludarme y le llevé una polera de regalo", agregó.

Luego señaló que para la canción 'hace bien', que habla de sentirse libre en una relación, necesitaba un hombre que se subiera al escenario y jugar con ella. Ahí contó que sus tres primeras opciones rechazaron la propuesta e Iván aceptó.

"Le conté por teléfono lo que tenía que hacer, que era mi amor ficticio y que yo iba a jugar. Él aceptó y no pensó mucho en las consecuencias. Yo hasta le mandé la canción y él se la aprendió. Se entregó", agregó por los constantes abrazos y besos en el rostro y cabeza.

