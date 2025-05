“Me emociona”: Cata Palacios explica y deja potente mensaje a su hija tras candidatura a Miss Universo - Chilevisión

La exMekano participó del programa Primer Plano, donde abordó su candidatura a Miss Universo Chile.

Este domingo, Catalina Palacios, quien hace unas semanas anunció su candidatura a Miss Universo Chile, dijo presente en el estudio de Primer Plano.

Cabe señalar que en torno a la exMekano se armó una polémica por su participación en el concurso de belleza por su edad, ya que tiene 45 años.

"Yo no le pondría el título de polémico, hoy se exponen comentarios en redes sociales, donde empieza a crecer una especie de bola de nieve, pero yo alejaría la polémica de una competencia tan linda y bonita como es Miss Universo Chile, que sigue siendo una competencia que trata de sacar lo mejor de la mujer", declaró Palacios en el programa de Chilevisión.

Tras esto, Julio César Rodríguez le preguntó qué perseguía con esta candidatura, cuál era su motivo para intentar representar al país en la competencia internacional.

Palacios mencionó el poema de Gabriela Mistral "Todas íbamos a ser reinas": "Ahí se relata donde los procesos de la vida nos van alejando de nuestros sueños y algunos quedan enterrados… En esta era podemos romper esquemas y ser reinas en cualquier etapa de nuestras vidas y cumplir aquellos sueños que suenan como perdidos".

Por último, señaló: "No solo me lo quiero cumplir a mí, sino que a todas las mujeres de edad media que creían que iban a ser reinas y lo ven por perdido, no lo han perdido, esto es solo el comienzo. También por mi hija, que ninguna etapa de su vida jamás la va a limitar, yo sé que esto lo va a ver en el futuro y me emociona, el límite hija solo está en la mente".