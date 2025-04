Catalina Palacios respondió a críticas tras postular a Miss Universo Chile: “No hay edad para ser reina” - Chilevisión

A sus 45 años, la cantante buscará ser la sucesora de Emilia Dides en una competencia que también tiene a otros rostros conocidos, entre ellas la influencer Inna Moll y la ex Gran Hermano, Antonia Casanova.

Una nueva figura televisiva se suma a la carrera por representar a Chile en Miss Universo 2025. Se trata de la cantante y animadora Catalina Palacios, quien anunció su postulación al certamen.

"Mi emoción es indescriptible en este momento. Algo que siempre soñé podría hacerse realidad. Representar a mi país en el extranjero. Estoy oficialmente dentro de la competencia Miss Chile para Miss Universo", confirmó este lunes a través de una publicación en Instagram.

A sus 45 años, la otrora conductora de Yingo buscará ser la sucesora de Emilia Dides en una competencia que también tiene a otros rostros conocidos como la influencer Inna Moll y la ex Gran Hermano, Antonia Casanova.

Catalina Palacios y su postulación a Miss Universo Chile

En entrevista con LUN, Palacios explicó por qué decidió postular al popular concurso. "Antes no había descubierto áreas de mí. La preparación que uno va adquiriendo en el camino de la vida se condice con el Miss Universo que busca un ser integral, una mujer integral", señaló.

"No desmerezco a la yo del pasado, ni a nadie que sea menor, pero sí creo que una mujer integral se puede lograr identificar con más madurez, con más recorrido, con haber pisado escenarios de la vida, saber desenvolverte en ellos", agregó.

Pese a que el resto de las participantes rodean los 20 años de edad, la cantante aseguró que "el reloj biológico ya no es como antes".

"Las personas se alimentan diferente, se nutren con conocimiento de que si no cuidas la máquina no te va a durar mucho, uno la quiere tener buena para usarla mucho, para que sea útil y, como consecuencia, te miras al espejo y te ves más chico. No hay edad para ser reina", añadió.