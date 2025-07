¿Qué fue de Vanessa Aguilera? La recordada Claudita de BKN se casó, es mamá y vive en Europa - Chilevisión

A más de 20 años de su debut en BKN, en la actualidad Vanessa Aguilera lleva una vida familiar y alejada de la televisión.

Corría marzo de 2004 y debutaba en televisión abierta la serie juvenil BKN, que mostraba la historia de un grupo de adolescentes que formaban una banda musical. Dentro de su elenco se encontraba Vanessa Aguilera, quien saltó a la fama con su personaje "Claudita".

Sin embargo, los primeros pasos de Aguilera en el mundo artístico no fueron en esta producción. Desde muy pequeña, la cantante participó en programas de talentos como Bravo Bravíssimo y Esos Locos Bajitos.

Además, en 2005, compitió en el programa Rojito, derivado del programa Rojo Fama Contrafama.

Pero su experiencia más mediática fue cuando interpretó por casi 10 años a Claudia López en BKN. La serie también contó con la participación de otras figuras como Javier Castillo, Francisco Moore, Constanza Piccoli, Camila López y Vesta Lugg.

Vanessa destacó por su talento en la música, siendo la cantante principal de los temas de la serie como A Veces y Lo que fue.

Al cumplir la mayoría de edad, la joven inició su propia carrera solista grabando su primer y único disco, A dónde va el amor (2010), producido por Daniel Guerrero.

El presente de Vanessa Aguilera

Actualmente, Vanessa Aguilera, de 35 años, está alejada de la televisión y vive al sur de Francia junto a su esposo, Manuel Virgilio González, quien es varios años mayor que ella y con quien tiene un hijo.

En una entrevista con LUN en 2020, la artista contó que se acercó a Manuel a través de su hermano mayor: “Lo conocía hace muchos años, pero llegó un día en que nos miramos, nos conocimos y empezó nuestra historia. Me tomé mi tiempo para confiar y amarlo, y él me conquistó. Me llega muy bien la frase ‘Para el amor no hay edad’”.

En febrero de 2021, Aguilera contrajo matrimonio con Virgilio y en enero de 2023 se convirtieron en padres de la pequeña Alma.

A través de redes sociales, la chilena mantiene actualizados a sus seguidores con su vida familiar en Europa.

Así luce Vanessa Aguilera en la actualidad: