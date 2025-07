¿Qué fue de Nelson Mauri? El exbailarín de Rojo que hoy triunfa en plataformas para adultos - Chilevisión

Nelson Mauricio Pacheco, más conocido como Nelson Mauri, es uno de los participantes más recordado del extinto programa Rojo.

Corría el año 2002 y el programa Rojo Fama Contrafama presentaba a un grupo de jóvenes que buscaban una oportunidad en la danza y el canto. Entre ellos estaba Nelson Mauricio Pacheco, más conocido como Nelson Mauri.

Meses antes de este salto a la fama, el joven formó parte del programa de corte juvenil Tremendo Choque, donde también participaban otros ex chicos Rojo, como Maura Rivera y Christian Ocaranza.

Una vez en el programa, el bailarín se convirtió en uno de los participantes más famosos, destacándose por su carismática personalidad, talento en la danza y más de alguna discusión con miembros del clan.

Tras el término del espacio, Pacheco siguió relacionado con la televisión: Participó en Bailando por un sueño, Salta si puedes y el reality show Amazonas de Chilevisión. También estudió la carrera de Periodismo, pero no la terminó.

Nelson Mauri en la época de Rojo

El presente de Nelson Mauri

Actualmente, Nelson Mauri está radicado en Medellín, Colombia, donde ha desarrollado una carrera como DJ y actor de contenidos eróticos. Sobre esto último, suma miles de suscriptores en plataformas como OnlyFans y Arsmate.

Durante entrevista con Pamela Díaz en Sin Editar, Pacheco recordó cuando sufrió la filtración de un video íntimo.

“Cuando pasó lo del video se me expuso, y eso obviamente me pegó porque no era algo que en el momento estaba dentro de lo que quería que pasara o dentro de mis planes”, indicó.

“Evidentemente, no fue algo que yo dijera: ‘Ay, qué rico’, después lo empecé a aceptar también. No tengo problemas con mis cuerpos. Si uno crea algo que te hace sentir que te gusta lo que tú ves, independiente como seas”, agregó.

En conversación con el medio Página 7 en 2024, el influencer también se refirió a su experiencia en el programa Rojo y cómo manejó su orientación sexual en una época donde la diversidad no era un tema abierto en televisión.

"No se podía hablar del tema. Ellos tenían un discurso que decía, 'a nosotros no nos importa lo que ustedes sean, pero en el fondo no lo podemos hacer evidente o no podemos conversar'", reveló en esa oportunidad.

Asimismo, sostuvo que esta situación "era una lata, porque retrasaba todo este proceso que estamos viviendo hoy día o que ya el mundo vive hace mucho rato, y que es el tema de la no discriminación a las diferentes identidades u orientaciones".

Así luce Nelson Mauri en la actualidad: