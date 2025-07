¿Qué fue de Monty Torrent? La carismática exchica Mekano que ahora se luce viajando por el mundo - Chilevisión

Monserrat Torrent debutó a los 16 años en el emblemático espacio juvenil junto a otras figuras como Carla Jara, Karen Paola, Cathy Barriga y Catalina Palacios, entre otras. Así está ahora y a esto se dedica.

Monserrat Torrent Díaz, más conocida como Monty, es una de las participantes más recordadas del extinto programa Mekano. En la actualidad, se mantiene activa en el mundo de las comunicaciones.

Torrent debutó con tan solo 16 años en el emblemático espacio juvenil junto a otras figuras como Carla Jara, Karen Paola, Cathy Barriga, Catalina Palacios, Pía Cichero, Philippe Trillat, entre otras.

La ex rostro del espacio se caracterizó por un perfil alejado de las polémicas, mostrando sus habilidades en áreas como la conducción y la actuación.

Respecto a esto último, tuvo papeles en las teleseries Amores Urbanos (2003), Don Floro (2004), Xfea2 (2004) y Es Cool (2005), todas emitidas por Mega. Además, participó en un recordado capítulo de Casado con Hijos, en la misma señal televisiva.

Tras el fin de Mekano en 2007, la joven fue reclutada por el canal Vía X, siendo uno de sus rostros principales por cerca de 10 años.

En abril de 2019 se sumó a La Red para formar parte del programa nocturno Así Somos.

Monty Torrent en la época de Mekano

El presente de Monserrat "Monty" Torrent

Monserrat Torrent es relacionadora pública de profesión. Además, en junio de 2023, obtuvo un diplomado en Estrategia de Marketing Digital en la Universidad de los Andes.

Su última aparición en televisión fue en Chilevisión, como conductora de la sección Un País en mi Mochila del programa Sabingo.

A través de este segmento, la comunicadora realiza una travesía de norte a sur por Chile, aventurándose por lugares como San Pedro de Atacama, Cochamó, Cajón del Maipo y Puelo, entre otros.

Monty Torrent en la actualidad

En diciembre de 2024, en entrevista con el podcast Nada Que Perder, Monty recordó su experiencia como rostro juvenil en Mekano.

"Fuimos un programa un poco rupturista. Veníamos saliendo de los años '90, donde el país recién recupera la democracia y los medios empezaron a abrirse a nuevos contenidos", rememoró.

Además, tuvo una tajante respuesta sobre la posibilidad de convertirse en madre. “Nunca me he proyectado como mamá, ni siquiera me he visualizado con un hijo en los brazos, no sé”, afirmó.

“Desde chica, nunca me ha nacido ese instinto de tener hijos y con ninguna pareja. Nadie ha logrado hacerme cambiar de opinión”, bromeó.

Actualmente, Torrent mantiene una relación con el empresario Nicolás Barrios y es activa en redes sociales, donde suele compartir distintas postales de sus días en países de Europa.