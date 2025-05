Ex encargado de compras de Cathy Barriga denunció desvío de fondos durante su gestión en Maipú - Chilevisión

Además, el exfuncionario relató que la exalcaldesa contaba con un mayordomo que se encargaba de atender sus necesidades y que fue testigo de como se entregaba dinero en efectivo a una estafeta.

Juan Reyes, ex encargado de compras de la municipalidad de Maipú, denunció presiones y posibles desvíos de fondos durante la gestión de Cathy Barriga.

En su declaración ante fiscalía relató situaciones con pagos en efectivo, compras irregulares, uso de recursos municipales para fines personales y un sistema para favorecer a ciertos proveedores.

Según comentó, él llegó al municipio en 2017, momento en que se dio cuenta que “estaban sacando dinero de la alcaldía”, de acuerdo a lo que detalló El Mostrador.

El rol que Juan Reyes cumplía era del encargado de la caja chica de la Alcaldía, la que estaba destinada a cubrir gastos menores a 100 UTM. En el caso de aquellos que superaban ese monto, se necesitaba un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).

Fue en ese contexto que recibió presiones de César Saavedra Robles, cercano al administrador Felipe Contreras, para favorecer a una empresa.

“Como yo no quería realizar la compra porque me parecía extraño, se me acercó César y me transparentó que había saldo de dinero que se iba a los altos cargos, y que yo no me metiera y me quedara callado, no me dijo exactamente quiénes eran ellos, pero inferí que eran los mismos administradores y directores o la alcaldesa”, declaró.

Depósitos en efectivo

Según relató Juan Reyes, en 2019 vio a Luis Japaz, exmano derecha de Cathy Barriga, entregando dinero en efectivo a una estafeta.

“Eran sumas cercanas a los $500 mil mensuales. No sé a qué cuentas iban, pero lo hacía con regularidad”, manifestó.

“Japaz era asesor de alcaldía, y estaba contratado a honorarios y era el que más ganaba. Este me decía que tenía que comprar a tales proveedores para comprar determinadas cosas, lo cual me parecía completamente irregular, pero si me oponía sabía que me desvincularían inmediatamente”, agregó.

Por otra parte, el ex ecargado de compras del municipio contó que había un mayordomo encargado personalmente de requerimientos la alcaldesa, quien contaba con contrato a honorarios junto a su esposa.

“Cuando yo llegué ya estaba él, sus labores eran requerir las necesidades que ella tenía, le abría la puerta, hacía pasar a la gente, estaba contratado a honorario y la señora de él también”, apuntó.