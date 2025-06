¿Qué fue de Pía Cichero? La exchica Mekano que reapareció “irreconocible” en redes sociales - Chilevisión

Pía Cichero se convirtió en una de las participantes más recordadas del programa juvenil. Si bien en la actualidad está retirada de la TV, a fines de 2024 reapareció en un podcast y causó comentarios divididos.

Pía Cichero es uno de los rostros más recordados del extinto programa Mekano, junto a otras figuras como Carla Jara, Karen Paola, Cathy Barriga, Daniela Aránguiz y Catalina Palacios, entre otras.

La bailarina no sólo formó parte estable del "team", sino que también incursionó en la animación y la actuación.

Cabe recordar que José Miguel Viñuela fue conductor del espacio por siete años, hasta el verano de 2005. Luego, tendría un breve paso el periodista Javier Olivares.

Después de la salida de Olivares, Cichero asumió la conducción junto a Alejandro Arriagada, otro recordado miembro del elenco. Sin embargo, después fueron sucedidos por el actor Juan Pablo Sáez.

Pía Cichero en la época de Mekano

El presente de Pía Cichero

Luego de Mekano, Pía fundó el grupo musical Lulú Jam junto a los artistas Sofía Oportot y Takaomi Saito. Durante este periodo, interpretó éxitos como Chocolate Bom y Bombonéame.

Años más tarde, se convirtió en instructora de zumba y obtuvo un certificado internacional para impartir clases en Estados Unidos.

También estudió Periodismo y actualmente continúa emparejada con José Reyes, también exchico Mekano, con quien tiene dos hijos: Vicente y Trinidad.

A fines de 2024, Cichero reapareció en el podcast Dirrty Pop, donde algunos usuarios no la reconocieron. "¿La Pía? No la reconocí", "no puedo creer que sea ella", "ohhh la Pía no la conocí", "Pía, qué distinta", "no caché que era la Pía", fueron parte de las reacciones.

Así luce Pía Cichero en la actualidad:

Pía Cichero (2024)