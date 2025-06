“Me habló...”: Paula Escobar reveló tenso momento con Carla Jara tras entrevista a Camila Andrade - Chilevisión

La periodista entregó detalles sobre la polémica entrevista que realizó a Camila Andrade en medio de la infidelidad de Francisco Kaminski a Carla Jara y expuso un tenso momento con la actriz.

Paula Escobar reveló este sábado que vivió un sorpresivo episodio con Carla Jara en abril de 2024, cuando la periodista entrevistó a Camila Andrade en exclusiva en medio del escándalo por la infidelidad de Francisco Kaminski.

Además habló en extenso sobre lo ocurrido en dicho episodio y abordó las razones por las cuales Camila Andrade terminó molestándose con ella por los datos expuestos durante dicha conversación.

¿Por qué Camila Andrade se molestó con Paula Escobar?

La periodista estuvo presente en el último capítulo del podcast "Juzgamos y Nos Funamos" de Danilo 21, donde sinceró: "La Carla, cuando estabamos dando la entrevista, yo estaba tan metida en el programa, que la Carla Jara me habló ese día".

Sin embargo, aunque la actriz quería aportar información, se habría molestado por no obtener una respuesta a tiempo, por lo que cortó todo tipo de comunicación de manera definitiva con Escobar: "Y no me habló nunca más, y ahí dije: 'Cag...'".

Es importante recordar que en dicha entrevista, Camila aseguró que ella y Kaminski solo eran compañeros de trabajo apoyándose en un momento difícil, mientras que Francisco confesó a Sergio Rojas que sí estaban juntos y que el beso en el Festival de Puente Alto fue el detonante.

Al respecto, Paula confesó que Sergio Rojas le informó antes de la entrevista sobre los dichos de Kaminski y ella decidió contarle a Camila en plena entrevista, lo que generó su malestar.

"Yo tenía esa información", confesó Paula, quien luego agregó que Camila: "como que se cayó... no y ella lloraba y yo... aparte que yo no soy como de abrazos".

Finalmente, Escobar concluyó: "Yo le agradezco a la Camila, de verdad. Ella me contactó para entrevistarla (...) ella se peleó conmigo, yo no le hice nada salvo entrevistarla. Yo le dejé en claro que no le iba a hacer relaciones públicas".