¿Qué fue de Karla Vásquez? La protagonista de recordada teleserie de Yingo dio un giro en su vida - Chilevisión

Después de su explosivo debut televisivo, la joven se distanció de la pantalla abierta y potenció su carrera musical. Hoy se desempeña en una carrera totalmente ajena al mundo del espectáculo.

En el año 2012, Karla Vásquez irrumpió en televisión como uno de los rostros juveniles del momento. Su popularidad se consolidó tras protagonizar la teleserie de Yingo, Gordis.

Con el paso del tiempo, su figura se fue alejando de la televisión abierta, lo que llevó a muchos a preguntarse qué fue de ella y a qué se dedica hoy.

Karla Vásquez y su pasado como estrella juvenil

Karla es hija de Ricardo Vásquez y Magaly Villanueva, y es hermana del exintegrante de Amango, Kevin Vásquez, con quien formó el dúo musical Kevin & Karla.

Gracias a este último proyecto, la cantante ganó fama en internet por sus versiones en español de los hits del momento.

En 2011 se incorporó al programa juvenil de Chilevisión, Yingo, para una temporada denominada "Las estrellas del futuro", en la que buscaban nuevos rostros de la música.

Fue en ese contexto que Alex Hernández, entonces director del espacio, la invitó a participar en la próxima apuesta dramática del canal llamada "Gordis".

Interpretando al personaje Amelia, Vásquez encabezó un elenco que contó con la presencia de conocidas figuras del espectáculo como Carla Jara, Faloon Larraguibel, Maly Jorquiera y Daniela Castillo.

La producción abordó temas como la discriminación, la autoestima y las relaciones adolescentes, y logró conectar con una audiencia joven.

Faloon Larraguibel y Karla Vásquez en "Gordis" (2012)

El presente de Karla Vásquez

Actualmente, Karla Vásquez tiene 36 años y ha mantenido una vida lejos de la exposición televisiva. Sin embargo, continúa en el proyecto musical junto a su hermano Kevin, acumulando millones de visualizaciones en YouTube.

En 2021 se tituló de la carrera de Medicina Veterinaria, profesión que ejerce en la actualidad en una clínica privada.

A través de redes sociales, la artista mantiene a sus seguidores actualizados con sus estrenos. Además, se observa su impresionante cambio a más de 10 años de su debut televisivo.

Revisa imágenes acá: