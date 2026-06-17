Presentó licencia médica: Faloon Larraguibel se ausentará de Fiebre de Baile y preocupó por su estado de salud

La bailarina se mostró en una clínica capitalina con cuello ortopédico y recibió la compañía de su coach, Valentino Valverde y Valentina Roth.

Durante la tarde de este miércoles, Faloon Larraguibel encendió las alarmas en redes sociales tras publicar registros desde una clínica.

La participante de Fiebre de Baile ingresó sola al recinto médico, pero contó con la visita y apoyo constante de Valentina Roth y su coach, Valentino Valverde.





¿Qué pasó con Faloon Larraguibel?

Faloon se había mantenido inactiva en redes sociales y reapareció durante la tarde en la camilla de una clínica, donde recibió la visita de Vale Roth.

“Llega la Faloon a la recepción solita entrando, se me partió el corazón, h…, no, no”, dijo Roth, mientras que Larraguibel rompió en llanto ante su gesto.

Al respecto, entre lágrimas contestó: “Es que eres la persona más hermosa de este mundo. Te lo juro que me dan unas ganas de llorar porque, sí po, una no se espera eso”.

Por otro lado, Julio Allendes, su bailarín, escribió en Instagram: “Eres más fuerte que cualquier cosa en este mundo, Faloon”.

“Nadie imagina la mujer que habita en ti. Porque mientras muchos ven solo tu sonrisa y tus enojos, pocos conocen la fuerza con la que has aprendido a levantarte”, agregó.

Asimismo, añadió: “Eres de las personas que convierten las tormentas en camino y los obstáculos en escalones”.

Minutos más tarde, Valentino Valverde, su coach en Fiebre de Baile, llegó a visitarla y bromeó: “Tiene camarín exclusivo hasta en la clínica. La patrona”.

“Mi amiguito más hermoso vino a ver a su favorita. Está aquí conmigo. Lo amo”, escribió Faloon, quien publicó una fotografía con Valentino donde aparece con una bata quirúrgica y un cuello ortopédico.

Es importante recordar que Faloon había comentado anteriormente que tiene tres hernias en la columna cervical y, aunque no dio a conocer su diagnóstico, el periodista Pablo Candia reveló que tendrá licencia médica durante dos semanas.

Revisa las publicaciones de Instagram: