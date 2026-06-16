“En su cabeza inventa…”: Faloon Larraguibel se fue del backstage de Fiebre de Baile tras feroz pelea con Kathy Contreras

Esto, luego de que Kathy reconociera que hubo una discusión entre ambas, previo al comienzo del programa.

Durante la noche de este lunes, Faloon Larraguibel y Kathy Contreras protagonizaron un tenso momento en el último capítulo de Fiebre de Baile.

La situación terminó con Faloon abandonando el backstage, luego de que Contreras admitiera que hubo una discusión entre ambas antes de que empezara el programa.





¿Qué pasó entre Kathy Contreras y Faloon Larraguibel?

La pelea se habría generado luego de que Kathy fuese consultada por Claudia Schmidt sobre los rumores que vinculaban a Faloon en una presunta infidelidad con Arturo Vidal en el año 2009.

Larraguibel desmintió los hechos tajantemente e incluso increpó en vivo a quienes difundieron dicha información, sin embargo, habría llegado hasta la zona de vestuario para hablar con Kathy.

“Por segunda vez creo que pasó un malentendido con Faloon. Cosas que en su cabeza inventa porque ella tiene una suposición en su cabeza”, comenzó diciendo Kathy a Diana Bolocco.

En esa misma línea, expuso: “Llegó a vestuario, me dijo efectivamente que quería hablar conmigo (…) no me deja hablar y me empieza a palabrear”.

“Eso no se hace, Faloon; yo creo que el reflejo de tus relaciones interpersonales, todos sabemos cómo te va y es por eso porque no sabes escuchar la otra parte”, señaló Contreras.

Faloon había mencionado anteriormente que no iba a revelar detalles de la situación porque se trataba de un contexto privado, por lo que los dichos de Kathy generaron su molestia.

Es por ello que, a través de gestos a la cámara, Faloon expuso su malestar y luego abandonó el backstage.

“Ella inventó en su cabeza porque sabe perfectamente que yo no hice lo que me estaba diciendo. Yo no he hablado de ti en ningún medio de farándula; no me corresponde y no me importa hablar de ti”, aseguró Kathy.

La participante hizo un mea culpa y admitió que “también me exalté, también grité” y luego concluyó: “Le haría falta tomar algún curso de regulación emocional para que pudiésemos hablar”.

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