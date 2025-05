Tras polémica con influencer Bea Bravo: Así luce ahora “Brunito” de Los 80 - Chilevisión

Pablo Freire, el actor detrás del personaje de la recordada serie de televisión, ha sido tendencia los últimos días en redes por, acusan, estar "obsesionado" con la creadora de contenidos.

"Se trata de una crisis de salud mental heavy de otra persona mas que de mí misma". De esta forma la influencer Bea Bravo calificó un episodio que atraviesa y que vincula directamente al actor detrás del personaje de "Brunito" en la serie Los 80: Pablo Freire.

La situación la dio a conocer el comunicador Danilo21 a través de un TikTok, donde expuso que Pablo Freire habría desarrollado una supuesta "obsesión" con la creadora de contenidos, a tal punto de creer que ambos mantienen una relación.

"Lo comento porque me parece rarísimo, hasta me llegué a preocupar", expresó Danilo. Junto con eso, adjuntó una serie de historias que el ex actor habría dedicado a la abogada.

Tiene 26 años y estudió Derecho en Valparaíso

Freire ha sido tendencia los últimos días en redes sociales y, aunque lleva varios años alejado de los medios, en concreto, desde su aparición en la producción audiovisual, lo cierto es que aún es recordado por los internautas.

Con 26 años, el joven estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y egresó con una tesis en la que abordó los derechos de imágenes de los actores en las plataformas digitales.

Al momento de informar sobre la entrega de su memoria dio cuenta de su vínculo con el gremio al expresar que "siempre me he considerado a mí mismo un actor. Cesante, claramente, pero actor de todas formas".

En diciembre de 2019 fue portada de Las Últimas Noticias con el título "El niño con estrabismo de 'Los 80' ahora estudia leyes en Valparaíso". En una publicación de Instagram donde mostró la imagen aprovechó de recordar su paso por la serie.

"Me encanta que transmitan Los 80, que realcen el trabajo que todos hicimos con tanto cariño, cuando grabábamos la serie; desde el elenco, la productora, especialmente, toda la gente detrás de las cámaras, que eran realmente unos secos", expresó.

Así luce "Brunito" de Los 80 en la actualidad