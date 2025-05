Influencer relata compleja situación con “Brunito” de Los 80: “Cree que estamos casados” - Chilevisión

La situación la dio a conocer el influencer Danilo21 a través de un TikTok, en donde expresó su preocupación por la abogada y lo "raro" del comportamiento del ex actor.

Este martes se dio a conocer que el ex actor Pablo Freire, reconocido por interpretar a Brunito en la recordada serie "Los 80", habría desarrollado una "obsesión" con la reconocida influencer Bea Bravo, quien actualmente posee más de 156 mil seguidores en Instagram.

Ambos se conocieron estudiando Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sin embargo, la supuesta obsesión de Freire fue percibida por los internautas hace menos de un mes, luego de que la influencer anunciara su compromiso.

El influencer Danilo 21, quien dio a conocer la situación a través de TikTok en un video que acumula más de 460 mil visitas, señaló que "lo comento porque me parece rarisimo, hasta me llegué a preocupar". Junto con eso, adjuntó una serie de historias que el ex actor le habría dedicado a la abogada.

"Él cree que nosotros tenemos una relación, que de hecho estamos casados"

Luego de esto, la influencer se refirió al tema a través de su canal de difusión en Instagram, comentando lo siguiente:

"De verdad estuve evitando hacer cualquier tipo de declaraciones al respecrto porque lo he pasado como el pi... francamente con esta situación, pero hoy lo subieron como 'chisme' a TikTok".

Por su parte la influencer agregó que: "Varias de ustedes ya me habían preguntado por interno y les había contado, no me pareció correcto publicarlo porque si bien es algo que me afecta a mí, se trata de una crisis de salud mental heavy de otra persona más que de mí misma".

"Hay un compañero de universidad que está pasando por un mal momento y dentro de su descompensación él cree que nosotros tenemos una relación, que de hecho estamos casados y que mi relación con Fernando es un simple 'jueguito' al que colectivamente todos (incluyendo a su familia y sus amigos) nos hemos puesto de acuerdo porque estamos en contra de él", siguió.

En esa misma línea, aseguró que: "Ya son reiteradas las ocasiones donde públicamente él hace insinuaciones a que nosotros tenemos algún tipo de relación de carácter romántica y sexual, cosa que no podría estar más alejada de la realidad, porque nunca fuimos ni realmente amigos, solo muy buena onda en los pasillos de la u y era".

"Ha sido re incómodo para mí porque él tiene una cantidad de seguidores considerables y ya ha salido de la esfera univeristaria, donde la mayoría de mis compañeros están al tato de su situación", continuó.

"Es una situación que están intentando manejar profesionales médicos y su familia", sentenció.