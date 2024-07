Bea Bravo reapareció con polémico mensaje y anunció retiro de redes: “No lo digo para excusarme...” - Chilevisión

La joven influencer fue ampliamente criticada en su podcast donde fue acusada de normalizar las duchas de agua helada para regular las emociones de los niños y evitar "pataletas" en ambientes públicos.

La influencer Bea Bravo reapareció para anunciar su retiro de las redes sociales con un polémico mensaje que reavivó la "funa cibernética" a la que se vio expuesta durante la última semana.

La joven se encontraba realizando un nuevo capítulo de su podcast Ni tan Distintas en vivo desde YouTube junto a Angie Chiappini, cuando fue acusada de normalizar las duchas con agua fría para regular las emociones de las y los niños.

¿Qué dijo Bea Bravo?

Chiappini pidió disculpas y confirmó su retiro de redes sociales debido a las críticas, con la finalidad de "tener una presencia en redes sociales más responsable".

Sin embargo los cuestionamientos hacia Bravo continuaron y durante la noche de este domingo utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su retiro de las plataformas y entregar un nuevo mensaje.

Se trata de su canal de difusión "Íntimas" que cuenta con casi 30.000 integrantes, donde Bravo señaló: "Me han escrito tantas cosas bonitas y palabras de apoyo, que a la vez siento que son ustedes quienes sí quieren escuchar nuestro verdadero mensaje y recibirlo con entendimiento y buenas intenciones".

En esa misma línea, volvió a reiterar sus disculpas por las declaraciones emitidas en su podcast y aseguró que enfrentar la situación era un paso importante para ella, a modo de continuar trabajando en sus errores y poder crecer.

Acusó amenazas de muerte

La joven confesó que debido a la cantidad de comentarios recibidos, tanto el podcast como su presencia en redes sociales se encuentra todavía en evaluación, puesto que también recibió amenazas de muerte.

"Lo que más me da pena es que todo el trabajo positivo que he tratado de lograr durante el último año haya sido reducido a nada por un comentario", comentó, a pesar de catalogar sus dichos como "desubicado y poco empático", y además agregó: "No lo digo para excusarme, sino un poco para transparentar que sí hay pena".

Finalmente, la joven anunció que existe un video que subirá a su perfil de TikTok, el cual se encuentra en revisión, donde expondrá los mensajes que ha recibido y se despedirá de las redes sociales.

Revisa las publicaciones de Instagram: