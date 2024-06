Tiktokers Bea Bravo y Angie Chappini respondieron entre lágrimas a funa en redes sociales - Chilevisión

Una de las involucradas aseguró que se retirará de las redes sociales por un momento: "Les pido disculpas por haber tratado un tema tan delicado con tan poca empatía y con tan poco conocimiento al respecto",

Este viernes las influencers de TikTok, Bea Bravo y Angie Chiappini, se refirieron a la polémica funa que se masificó en redes sociales tras los dichos emitidos en su podcast Ni Tan Distintas.

Las jovenes se encontraban conversando sobre los desafíos de ser madre, cuando Bravo normalizó las duchas de agua helada para regularizar las emociones de un menor de edad, en base a su propia experiencia.

La polémica funa por los dichos de Bea Bravo y Angie Chiappini

"La cantidad de veces que me fui a la ducha con agua helada", señaló Bravo entre risas, a lo que Chiappini contestó: "Mi papá me decía que me iba a quedar encerrada hasta que dejara de llorar".

En esa misma línea, Bravo expresó: "Cuando yo pienso para atrás, a mí no me parece una mala opción. Sorry. Me hizo super bien la ducha con agua helada. Tu pend… no tiene por qué hacer show en el supermercado, no me parece. Uno no se pone a llorar porque se demoraron en atenderme en la farmacia: 'Voy a llorar hasta que me pesquen'. No se hace en la vida".

Además, reiteró: "Siento que me hizo super bien, la ducha fría, los niños necesitan aprender límites porque sino ¿cómo?".

El capítulo fue emitido en vivo y generó amplio rechazo, sumado a una serie de debates en torno a las consecuencias de normalizar dichas conductas de maltrato y cómo afectan a niños que son neurodivergentes.

La respuesta de Bea Bravo y Angie Chiappini

La funa cibernética se mantuvo durante varios días, sin embargo, durante la noche de este viernes, tanto Bea como Angie salieron a dar sus declaraciones a través de TikTok.

Bravo expresó: "Creo que corresponde dar cara y reconocer que fueron súper desafortunados, me hago super responsable si usé una palabra incorrecta, el tono inadecuado. Mi comentario carecía de empatía, también era sumamente adultocentrista".

En esa misma línea, agregó: "Respecto de eso pido todas las disculpas correspondientes al caso, pero lo que es absolutamente falso es que ni la Angie, ni yo estamos avalando el maltrato hacia los niños, ni queremos que vuelvan las viejas costumbres, ni creemos que está bien que golpeen a los niños".

Asimismo aseguró que "hasta antes de sus comentarios yo sí lo consideraba una grado distinto de golpear a un niño, que siempre me ha parecido violencia, siempre me ha parecido que está mal".

Por su parte, Angie entre lágrimas aseguró que se retirará de las redes sociales por un momento: "Les pido disculpas por haber tratado un tema tan delicado con tan poca empatía y con tan poco conocimiento al respecto", aseguró.

"La violencia en ninguna de sus formas va a ser motivo de risa, pero sí quiero aclarar que el hecho de que yo hable de cómo me criaron a mí y de las formas que tuvieron (...) en ningún caso significa que yo replicaría esas mismas conductas en otra infancia", sentenció Chiappini.

Respecto de su decisión de dejar las redes sociales, declaró: "Yo sé que no soy perfecta y que me voy a volver a equivocar y no me creo capaz de saber sobrellevar ver a otras personas que no me conocen hablar con tanta propiedad de mí y hacer comentarios tan graves y feos".

Finalmente, Angie concluyó: "No siento que estoy preparada o en un buen espacio mental para hacerlo, por lo que prefiero dar un paso al lado por un tiempo, al menos hasta que sienta que tengo las herramientas necesarias, o la madurez necesaria para enfrentar este tipo de cosas y también en general para tener una presencia en redes sociales mas responsable".

