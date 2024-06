Kurt Carrera destapó “fea jugada“ que recibió de Pablo Herrera tras compartir en un programa de televisión - Chilevisión

El comediante fue uno de los invitados de este domingo en Podemos Hablar y desclasificó un desconocido episodio con el cantautor. En conversación con Julio César Rodríguez, recordó cómo se fue "demandado" por el artista.

Este domingo se emitirá un nuevo capítulo de Podemos Hablar y Kurt Carrera, uno de los invitados, recordó un episodio que vivió recientemente con el cantautor chileno Pablo Herrera.

El comediante, conocido por su personaje "Tutu-Tutu", contó a Julio César Rodríguez que todo comenzó cuando asistió a un programa de televisión, en medio de una demanda que existía contra el programa "El Antídoto" por una parodia del cantante.

Fue allí cuando se enteró que el baladista también estaba presente en el set. "Me llaman y se demoraban más de la cuenta", relató. "Me dicen que no puedo salir porque está Pablo Herrera, que lo están entrevistando", a modo de advertencia.

El programa que compartió Kurt Carrera con Pablo Herrera

Sin embargo, el ex Morandé con Compañía afirmó que no tenía problemas en compartir con él, por lo que terminó por ingresar al estudio de televisión junto con el intérprete de "Tengo un amor".

Según dijo en el espacio de Chilevisión, recibió un "saludo afectuoso" por parte de Herrera. "Eduardo le dice (a Pablo) si sabía que yo trabajaba El Antídoto y hubo tensión. Me dice '¿es verdad, Kurt?' y agrega que es un programa que no lo hace reír".

Finalmente, ambos siguieron compartiendo frente a las cámaras e incluso parodiaron algunas de sus canciones. Esto, sin saber que al terminar el programa él sería uno de los nuevos demandados.

Kurt Carrera aseguró que salió del programa y supo de la demanda

"Nos reímos, lo pasamos increíble. Me despido y luego llego a Mega y me dicen 'oye, Pablo Herrera te demandó'", cerró el destacado humorista, causando risas entre los demás invitados.

Podrás revisar esta historia junto a otras anécdotas de Marlen Olivarí, Gloria Simonetti y Felipe Vidal en el episodio de este domingo de Podemos Hablar, donde también dirá presente el humor irreverente de Yerko Puchento con una sorprendente rutina.