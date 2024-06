“Vi cómo el alma salía”: La potente reflexión de Pedro Engel tras muerte de su hermano y su esposa - Chilevisión

El astrólogo entregó un sincero testimonio sobre las traumáticas pérdidas familiares que tuvo que enfrentar con la muerte de su hermano y su esposa, detallando cómo logró superarlas.

Pedro Engel, habló sobre su percepción respecto a la muerte, contexto en el que recordó dos grandes pérdidas familiares que tuvo que enfrentar: el trágico deceso de su hermano y el suicidio de su esposa.

“Cuando tenía quince años, mi hermano del medio, David, sufrió un accidente automovilístico: fue la primera vez que vi morir a alguien”, comenzó expresando el astrólogo en conversación con La Cuarta.

“Tuvo un accidente fatal la noche de su despedida de soltero, ni siquiera estaba andando en el auto; estaba estacionado y, al frente, a un chico se le fue en collera el auto y se encapotó en el de mi hermano”, continuó detallando.

“Murió en mis brazos”

En esa línea, Pedro relató que vivió una particular en experiencia en ese momento, ya que aseguró haber visto el alma salir desde el cuerpo de su hermano, quien falleció en sus brazos.

“Murió en mis brazos en el Hospital del Salvador, y vi, por primera vez, cómo el alma salía del cuerpo, que quedaba como una especie de vestido, de traje. El alma incluso era como de un color azul, que salía por su boca y su nariz”, precisó.

“Quedé muy impresionado, porque me di cuenta de que algo de él seguía vivo en otro espacio. Y por muchos días tuve visiones de dónde estaba, y cómo era el cruce hacia el otro lado (no terrenal). Me conecté con él”, complementó Engel.

El suicidio de la esposa de Pedro Engel: “Viví un infierno”

Sin embargo, Pedro Engel volvió a vivir otra díficil pérdida a sus 29 años, la cual fue el suidicio de su esposa Ali. Situación sobre la que realizó una profunda reflexión.

“Al suicidio le quito dramatismo, a pesar de que viví un infierno. Me he conectado con el alma de muchos suicidas, y es algo cultural. En Japón pones en el currículum que tu pariente se suicidó, porque es como una experiencia de honor", expresó.

“Acá por mucho tiempo no te enterraban en cualquier lugar del cementerio, sino que había un patio para suicidas, y había mucha estigmatización para las personas que se suicidan (...) Como que la gente siempre busca culpables, queda enojado con el suicida y siempre piensan que se suicidó por alguien o por algo. No lo veo así. No le busco explicaciones. La muerte es una sola”, complementó.

También el astrologo reveló cómo logro sanar los dolorosos procesos por los que tuvo que pasar, los cuales le desencadenaron una fuerte depresión: “Para atravesar el dolor a concho y a capela tuve la suerte de tener buenas maestras y maestros. De muy joven conocí a Tólita Albert y también conocí a Lola Hoffmann (psiquiatra)", reveló.

“Cuando la Lola me tomó, yo estaba con una depresión grande y me dijo: 'Mira, yo te voy a acompañar durante tu depresión, y no sabemos dónde vamos a salir, pero no quiero que vuelvas a ser el de antes, porque la depresión viene para transformarte'. Así me la pasé”, agregó.