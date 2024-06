La modelo desclasificó cómo llegó a quedar sin dinero en Estados Unidos, y luego recuperarse, tras obedecer a un llamado espiritual.

Lisandra Silva dio a conocer un difícil momento ecónomico que vivió cuando sus tarjetas de crédito dejaron de funcionar durante un viaje, lo que la llevó a ponerse a trabajar en una cafetería en Estados Unidos, en la que le "pagaban en negro".

Así lo reveló la modelo en el podcast Más que Titulares, detallando que la situación ocurrió tras dejar atrás las pasarelas de moda en Milán por un llamado espiritual.

“Yo puse intencionalmente que quería dejar atrás toda la superficialidad que había vivido en Milán. La ropa, la última cartera (...) todo eso me hizo sentir vacía”, comenzó precisando Lisandra.

En cuanto a los motivos indicó: “Porque tengo esta otra parte de mí, que es mi parte espiritual, que me llamaba. Me decía 'ese no es tu camino'”.

Dicho gatillante habría provocado que la modelo viajara a Estados Unidos, momento en el que le quitaron todo su dinero.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Entonces es ahí cuando yo decido dejar Italia y me voy Estados Unidos y claro, ahí fue cuando llegó el llamado y de alguna manera, me dijieron 'ya, este es el momento que tú estabas buscando' y ahí me quitan toda la plata”, detalló.

Tras ello, la modelo relató cómo vivió la mala situación económica por la que pasó, lo que la llevó a pasar por un estado depresivo.

“Tomaba agua del grifo, yo no tenía un peso. Caí en depresión total y esa supraconciencia, esa vocecita del interior que te habla, esa era la que me decía 'tranquila, fuerza' y me guiaba y me agarré de eso”, expresó Lisandra.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La nueva oportunidad laboral de Lisandra

Sin embargo, apareció un hombre de nacionalidad italiana en la vida de Lisandra, quien le ofreció una nueva oportunidad laboral en una cafeteria estadounidense.

“Luego, obvio que aparecieron en el camino angelitos, porque siempre va a llegar una persona que te va extender la mano y eso fue lo que me pasó a mí en ese momento de oscuridad”, aseguró.

“Y llegó este italiano, me dio trabajo y yo venía de madre natura, de los eventos más importantes, de desfilar para Dior y para Gucci (...) y de momento me encontraba haciendo cafés, me despertaba a las 6 de la mañana”, complementó.

Revisa su testimonio a continuación: