“Vaya con Dios”: Camila Andrade publicó provocador video en posible respuesta a Carla Jara - Chilevisión

La comunicadora sorprendió al compartir un video haciendo una coreografía con una canción de un artista urbano, a un día de la viral canción estrenada por Carla Jara, llamada "Conmigo no perrita".

Camila Andrade sorprendió este jueves al reaparecer en redes sociales con un peculiar video en el que aparece haciendo una coreografía sobre una canción de un artista urbano.

A través de Instagram, la comunicadora que recientemente se sometió a un radical cambio de look, publicó un registro cuya letra de la canción escogida bien podría estar vinculada con los últimos eventos que ha vivido.

"Aquí no pasa nada, vaya con Dios", dicen las primeras palabras en el video de Andrade. "Relajaíta que el que sobra soy yo. Si me pregunta que si esto me dolió, mi amor, pa' qué le digo que no", agrega.

"Su adiós duele pero vuele. Que mientras yo me enredo en otras pieles, ojalá que otro me la consuele. Su adiós me duele pero vuele", pronunció la modelo en la plataforma.

Superando los 3 mil likes en cerca de una hora, su actual pareja Francisco Kaminski fue uno de los primeros en reaccionar, pues comentó tres corazones rojos.

Cabe recordar que fue este jueves cuando Carla Jara estrenó una canción titulada Conmigo no perrita (Chica Mekano), que estaría inspirada en su quiebre matrimonial con el conductor de televisión.

Revisa el registro de Camila Andrade a continuación: