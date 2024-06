“¡El día del cuete!”: Berta Lasala reveló la curiosa forma en que conoció a su misteriosa nueva pareja - Chilevisión

Esta semana, Berta Lasala reveló que comenzó una nueva relación tras su separación de Daniel Alcaíno, ocurrida en 2023 luego de 21 años de matrimonio.

El anuncio fue realizado por la actriz y ex participante de Top Chef VIP a través de una dinámica de "Ping Pong" en una entrevista, cuando le preguntaron sobre "algo que no sepa la gente".

En respuesta, ella decidió completar con un inesperado "Está de novia". Sin embargo, de inmediato despejó dudas y, entre risas, aclaró que "no, estoy pololeando, pero no de novia", dejando en claro que no está comprometida.

Berta Lasala reveló cómo conoció a su pareja

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias, Lasala entregó nuevos detalles sobre su nueva pareja, Cristián Vial: "Nos cruzamos un par de veces (en la calle), porque él trabaja por ahí (en Providencia)", comenzó diciendo.

"Como le encontré cara conocida, un día lo saludé. Después él se consiguió mi teléfono con un amigo que justo me conocía", contó la ex "Adrenalina".

Luego, añadió que "cuando me dijo (por celular) que era el tipo de Providencia, supe al tiro quién era, pero me hice la lesa". Junto con ello, la intéprete habló respecto a su proyección con su pololo.

"No tenía expectativas de tener pareja"

"Para mí, esto ha sido un regalo", definió Lasala. "Como mujer, pensaba que que de aquí a que me empareje ¡el día del cuete! No tenía expectativas de tener pareja, pero bueno, hace dos años que estaba sola", relató.

Finalmente, la también cocinera advirtió que "piano-piano. Estamos pololeando, nos estamos conociendo hace dos meses, estoy viviendo la relación".