Berta Lasala sorprendió al presentar a su nueva pareja tras quiebre con Daniel Alcaíno: ¿Quién es Cristián Vial? - Chilevisión

La actriz y ex participante de Top Chef VIP se mostró más enamorada que nunca al confirmar que está en una nueva relación, a un año y medio de su ruptura con el actor tras 21 años de matrimonio.

La actriz Berta Lasala sorprendió esta jornada al confirmar que encontró el amor y que se encuentra en una nueva relación, a un año y medio de su quiebre con Daniel Alcaíno.

Por aquel entonces, la intérprete aseguró que "nos queremos mucho y tenemos una relación muy buena", junto con aclarar que "fue una historia hermosa (...) y ahora vienen otras historias hermosas para él y para mí".

Desde entonces, se ha embarcado en nuevos proyectos, como su comentada participación en Top Chef VIP. Y ahora, mediante una entrevista, dio nuevas luces de su presente.

“La gente no sabe que Berta Lasala…”, le preguntaron en una dinámica del "Ping Pong" en Agricultura TV, a lo que ella decidió completar con un inesperado "Está de novia".

Sin embargo, de inmediato despejó dudas y, entre risas, aclaró que "no, estoy pololeando, pero no de novia", dejando en claro que no está comprometida.

Y pese a que continuó con el misterio y no reveló el nombre de su nueva conquista, en horas de esta tarde publicó un romántico video con diversas postales con su enamorado, Cristián Vial. Así, Lasala lo etiquetó y dejó diversas fotografías.

Mira las imágenes de Berta Lasala y su nueva pareja: