“Pensamos que sería para siempre”: Roon Antonio dedicó emotivo mensaje tras muerte de expareja - Chilevisión

En un extenso mensaje, Roon relata cómo inició su relación con Nicolás y reveló que antes de su muerte tuvo la posibilidad de conversar en extenso con él.

Este sábado, el influencer Roon Antonio reveló a través de sus redes sociales que su primer amor, Nicolás Guajardo, murió y dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Aunque no entregó detalles del deceso, el influencer contó detalles sobre el inicio de su relación con Nicolás, y cómo tuvo la posibilidad de despedirse de él con una conversación extensa y sincera sobre lo vivido.

¿Qué dijo Roon Antonio?

"A los 17/18 años me enamoré por primera vez de un hombre. Lo amé con locura (obsesivamente). Aprendimos, exploramos, sentimos, lloramos, reímos, corrimos de felicidad, nos pegamos el show, enfrentamos a la sociedad y a nuestras familias de la mano", relató Roon en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Hace unos días colgué el celular, hablamos por mucho rato. Quiso despedirse de su primer gran amor. Diez años después, una maldita enfermedad le quita la posibilidad de seguir en este plano".

Roon acompañó la publicación con una serie de fotografías de ambos cuando eran pareja, sumado a una imagen actual de él tomando la mano de Nicolás en la clínica.



"Estoy muy agradecido de habernos despedido, de conversar ahí, en su cama del hospital. Nos tomamos de las manos y recordamos nuestra historia. Nos dijimos cosas que nunca hablamos y que hoy, con madurez, logramos entender. Atesoro cada palabra de lo que compartimos y el haber sellado esa charla con el abrazo más grande y profundo que nos dimos en años", añadió el influencer.

Además, el joven confesó que Nicolás se tatuó un pingüino en el brazo, en honor a un peluche que Roon le había regalado, puesto que son animales que solo tienen una pareja en la vida, prometiéndose así, que estarían juntos siempre.

"Gracias por esa honestidad. Te hago este homenaje porque contigo aprendí, contigo entendí. Juntos pensamos que sería para siempre y hoy te veo partir, prometiéndonos volver a encontrarnos. Para que, esta vez, no aguantemos las ganas de reírnos con ese humor tan especial que tanto nos divertía y unía", comentó Roon.



El influencer mostró conversaciones donde le pide a Nicolás: "Gracias por permitirme amarte. Acompáñame siempre, por favor", y él responde: "Así va a ser, precioso. Siempre".

Finalmente, concluyó: "Te fuiste siendo la persona más valiente que jamás imaginé".

Revisa las publicaciones de Instagram: