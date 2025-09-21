 “Pensamos que sería para siempre”: Roon Antonio dedicó emotivo mensaje tras muerte de expareja - Chilevisión
Minuto a minuto
Muere niña de 11 años que fue atropellada por conductor ebrio en Pucón Balance de Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó 17 muertos y 456 siniestros viales Para HOY domingo: Emiten aviso por tormentas eléctricas en la RM, O'Higgins y Maule Actualizan estado de salud de Carabinero que cayó de un caballo en el Parque Padre Hurtado Carabinero en retiro murió tras caer en su camioneta al Río Malleco en Angol
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/09/2025 09:21

“Pensamos que sería para siempre”: Roon Antonio dedicó emotivo mensaje tras muerte de expareja

En un extenso mensaje, Roon relata cómo inició su relación con Nicolás y reveló que antes de su muerte tuvo la posibilidad de conversar en extenso con él.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, el influencer Roon Antonio reveló a través de sus redes sociales que su primer amor, Nicolás Guajardo, murió y dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Aunque no entregó detalles del deceso, el influencer contó detalles sobre el inicio de su relación con Nicolás, y cómo tuvo la posibilidad de despedirse de él con una conversación extensa y sincera sobre lo vivido.

¿Qué dijo Roon Antonio?

"A los 17/18 años me enamoré por primera vez de un hombre. Lo amé con locura (obsesivamente). Aprendimos, exploramos, sentimos, lloramos, reímos, corrimos de felicidad, nos pegamos el show, enfrentamos a la sociedad y a nuestras familias de la mano", relató Roon en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Hace unos días colgué el celular, hablamos por mucho rato. Quiso despedirse de su primer gran amor. Diez años después, una maldita enfermedad le quita la posibilidad de seguir en este plano".

Roon acompañó la publicación con una serie de fotografías de ambos cuando eran pareja, sumado a una imagen actual de él tomando la mano de Nicolás en la clínica.

"Estoy muy agradecido de habernos despedido, de conversar ahí, en su cama del hospital. Nos tomamos de las manos y recordamos nuestra historia. Nos dijimos cosas que nunca hablamos y que hoy, con madurez, logramos entender. Atesoro cada palabra de lo que compartimos y el haber sellado esa charla con el abrazo más grande y profundo que nos dimos en años", añadió el influencer.

Además, el joven confesó que Nicolás se tatuó un pingüino en el brazo, en honor a un peluche que Roon le había regalado, puesto que son animales que solo tienen una pareja en la vida, prometiéndose así, que estarían juntos siempre.

"Gracias por esa honestidad. Te hago este homenaje porque contigo aprendí, contigo entendí. Juntos pensamos que sería para siempre y hoy te veo partir, prometiéndonos volver a encontrarnos. Para que, esta vez, no aguantemos las ganas de reírnos con ese humor tan especial que tanto nos divertía y unía", comentó Roon.

El influencer mostró conversaciones donde le pide a Nicolás: "Gracias por permitirme amarte. Acompáñame siempre, por favor", y él responde: "Así va a ser, precioso. Siempre".

Finalmente, concluyó: "Te fuiste siendo la persona más valiente que jamás imaginé".

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Beneficio por Años Cotizados: Esta es la edad para comenzar a recibir el bono de hasta $98 mil

Lo último

Lo más visto

No se guardó nada: Camila Andrade reveló las razones del quiebre con Francisco Kaminski

La ex Miss Chile ha respondido casi en su totalidad los comentarios que sus seguidores le dejan en redes sociales. En ese contexto, arremetió contra Francisco Kaminski.

21/09/2025

“Pensamos que sería para siempre”: Roon Antonio dedicó emotivo mensaje tras muerte de expareja

En un extenso mensaje, Roon relata cómo inició su relación con Nicolás y reveló que antes de su muerte tuvo la posibilidad de conversar en extenso con él.

21/09/2025

“No pudimos...”: La frustración de Sammis Reyes y Emilia Dides tras robo

La noticia la dio a conocer el deportista a través de sus redes sociales, donde publicó una foto junto a su pareja, la ex Miss Universo Chile.

21/09/2025

“Horrible”: Esta fue la crítica más comentada ante la transmisión de la Parada Militar 2025

Algunos televidentes señalaron que las cámaras centraban continuamente la atención en el presidente Gabriel Boric y otras autoridades, interrumpiendo la cobertura de los actos de las Fuerzas Armadas.

20/09/2025