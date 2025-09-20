Humorista Willy Benitez falleció a los 79 años - Chilevisión

La noticia la dio a conocer la familia del cantante Zalo Reyes a través de la cuenta de Instagram del artista.

Este sábado se dio a conocer la muerte del humorista de Willy Benitez a sus 79 años. La noticia la dio a conocer la familia del cantante Zalo Reyes a través de la cuenta de Instagram del artista.

"Triste despertar de este 20 de septiembre por la partida de una linda persona", comenzaron señalando.

"Willy Benitez nos dejó hoy por la mañana dejando una hermosa historia en la música y por sobre todo en el humor. Las condolencias a su esposa y su familia", finalizaron.

Hay que recordar que el humorista hace aproximadamente un mes había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV).

Trayectoria de Willy Benitez

Willy participó en diversos programas de televisión y es recordado por su protesta en el Festival de Viña del Mar en 1983, donde irrumpió con su tarro en el escenario para manifestarse contra la ausencia de humoristas en dicha edición del certamen.