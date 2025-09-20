Humorista Willy Benitez falleció a los 79 años - Chilevisión

La noticia la dio a conocer la familia del cantante Zalo Reyes a través de la cuenta de Instagram del artista.
Este sábado se dio a conocer la muerte del humorista de Willy Benitez a sus 79 años. La noticia la dio a conocer la familia del cantante Zalo Reyes a través de la cuenta de Instagram del artista.
"Triste despertar de este 20 de septiembre por la partida de una linda persona", comenzaron señalando.
"Willy Benitez nos dejó hoy por la mañana dejando una hermosa historia en la música y por sobre todo en el humor. Las condolencias a su esposa y su familia", finalizaron.
Hay que recordar que el humorista hace aproximadamente un mes había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV).
Trayectoria de Willy Benitez
Willy participó en diversos programas de televisión y es recordado por su protesta en el Festival de Viña del Mar en 1983, donde irrumpió con su tarro en el escenario para manifestarse contra la ausencia de humoristas en dicha edición del certamen.
En el Festival de Viña de 2018, Bombo Fica le realizó un homenaje compartiendo la Gaviota de Plata como reconocimiento de su inolvidable carrera en la comedia y valentía en un momento tan complejo.
El humorista participó en programas como "Sábado Gigante" y fue parte de Chilevisión en proyectos como “Vampiras”, “Yingo”, “El bar del Bombo y los chistositos”.
El velorio de Guillermo “Willy” Benítez será en Bezanilla 1305, Independencia, entre las 14:00 y las 20:30 horas de hoy sábado 20 de septiembre.