Preocupación por delicado estado de salud del humorista Willy Benítez: “Está en silla de ruedas” - Chilevisión

A través de redes sociales, Diego Benítez, hijo del clásico comediante, compartió una campaña para reunir fondos en apoyo a su padre. "El tema económico hoy es ya insostenible", expresó.

El humorista chileno Willy Benítez está atravesando por un delicado estado de salud. A través de redes sociales, familiares y amigos iniciaron una campaña para reunir fondos.

El comediante Paulo Iglesias compartió en su cuenta de Facebook una imagen pidiendo que "ayudemos a un grande que está pasando por un delicado problema de salud, colaboren con lo que puedan, todo servirá para nuestro querido artista".

Al respecto, Diego Benítez, hijo de Willy, agradeció el gesto de Iglesias y entregó detalles sobre la situación de su padre. "De forma responsable tomo esta publicación, mi padre no quería exponer su estado de salud", partió diciendo.

"El tema económico hoy es un tema ya insostenible llevarlo de forma familiar. Hace un tiempo sufrió un ACV y su estado actual lo tiene en silla de ruedas y utilizando pañales", indicó Diego.

Asimismo, señaló que su abuela también se encuentra "delicada de salud", implicando un importante gasto económico para la familia.

La trayectoria de Willy Benítez

Guillermo Benítez Baigorrotegui, más conocido como Willy Benítez, es un reconocido actor y comediante chileno.

Se formó como actor estudiando teatro en la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre 1966 y 1969. Su carrera artística comenzó el mismo año que estudiaba, pero desde el lado musical, fundando la banda Beat 4 junto a su hermano Mario y dos amigos.

En 1974 dio el salto a la televisión, participando en el programa infantil Pin Pon, donde realizaba efectos visuales. Luego, apareció en otros programas como Ya somos amigos, La cafetera voladora y Gira Girasol.

Desde ahí ingresó a Festival de la una, donde alcanzó gran popularidad gracias a su personaje Juan Gallo.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió en el Festival de Viña del Mar de 1983, cuando irrumpió en el escenario vestido como Juan Gallo, portando un tarro en protesta por la ausencia de humoristas en el certamen. La acción le costó ser vetado por TVN por casi un año.

En la segunda mitad de los ’90, participó en otros espacios televisivos como Sábado Gigante, Na' que ver con Chile y Venga Conmigo. En la década siguiente estuvo en producciones como Vampiras y El Bar del Bombo, ambas en Chilevisión.

En 2018, Bombo Fica lo invitó a revivir su histórico momento de Viña durante una rutina en el festival. Aunque inicialmente el público no logró conectar con la propuesta, finalmente Benítez recibió de Fica una Gaviota de Plata como reconocimiento a su legado humorístico.