Nuevo revés para Natalia Valdebenito: Cancelaron su show en el Teatro Municipal de Los Ángeles - Chilevisión

25/08/2025 12:29

Nuevo revés para Natalia Valdebenito: Cancelaron su show en el Teatro Municipal de Los Ángeles

La comediante ya había sufrido la cancelación de su espectáculo en Rancagua, tras la polémica por sus dichos sobre la muerte de los mineros tras el derrumbe en la mina El Teniente.

Publicado por CHV Noticias

Natalia Valdebenito sufrió un nuevo revés a nivel laboral, luego de que el Teatro Municipal de Los Ángeles anunciara que su show fue cancelado.

Al igual que en el comunicado emitido tras la suspensión de su función en Rancagua, se argumentó "razones de fuerza mayor, completamente ajenas a la producción".

Cancelan show de Natalia Valdebenito en Los Ángeles

El show estaba pactado para el próximo 28 de agosto a las 20:00 horas, pero la empresa encargada de la venta de entradas aseguró que solo hay dos opciones: la devolución del dinero o cambiar los tickets por la función que se realizará en Concepción el 29 del mismo mes.

"La ticketera se pondrá en contacto con los compradores al correo asociado a la compra para gestionar las devoluciones o cambios. Lamentamos los inconvenientes y agradecemos su comprensión", expresó el Teatro Municipal de Los Ángeles a través de Instagram.

Las cancelaciones a los shows de Natalia Valdebenito surgen después de que se viralizara un extracto de una de sus rutinas, donde señaló: "Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros (en El Teniente)".

"¿Quieren que no trabaje nunca más? Eso no va a suceder. Agradezco a quienes confían en mi trabajo. Es de alto nivel (...) No hagan más el ridículo, no encontrarán lo que buscan. Es muy violento todo, pero estoy de pie", había asegurado la humorista tras la cancelación del primer show; sin embargo, no se ha pronunciado sobre esta nueva suspensión.

Revisa la publicación de Instagram:

