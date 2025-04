“No tiene cura”: Meteorólogo Gianfranco Marcone reveló que padece enfermedad crónica - Chilevisión

El meteorólogo compartió una fotografía en donde aparece con los síntomas visibles de dicha enfermedad, lo que inspiró a otras personas a contar su testimonio respecto del mismo diagnóstico.

Gianfranco Marcone impactó a sus seguidores de Instagram este sábado al revelar que padece de dermatitis atópica, una enfermedad crónica que afecta a la piel y no tiene cura.

La dermatitis atópica, según Mayo Clinic, es una afección que hace que la piel se seque, pique y se inflame. Suele empeorar y provoca irritación, pero no es contagiosa.

Gianfranco Marcone: "No tiene cura"

Al respecto, Gianfraco mostró una fotografía de un brote que catalogó como leve y señaló: "No, no usé un filtro. Esta foto es real y así amanecí hoy día (...) Hoy estoy infinitamente mejor que hace casi 25 años atrás cuando me la descubrieron y cuando tuve los mayores brotes que de verdad no se los doy a nadie".

En esa misma línea, agregó: "Quise visibilizar este momento ya que hoy no me da mucho y si me da es algo 'leve' como ven en la foto, pero hay personas que sufren día a día los dolores físicos, el malestar, la incomodidad y el poco tino de personas que preguntan: '¡Uy! ¿Qué te pasó? ¡Uy, la carita! ¿Te trataste de suicidar?'", debido a las llagas en su cuerpo.

Al respecto, el meteorólogo también explicó que esta condición está fuertemente vinculada a la alimentación, por lo que su ingesta es restrictiva y eso también le ha traído críticas: "Es una persona que sufre una enfermedad silenciosa que no tiene cura".

Además, Marcone detalló: "Hoy yo estoy con un medicamento biológico, pero que me debo inyectar semana por media, y si bien puedo tener brotes, estos son menores como el que me tocó hoy día".



Su testimonio generó que decenas de internautas compartieran sus experiencias bajo el mismo diagnóstico, así como también enviaron sus felicitaciones al meteorólogo por visibilizar esta condición.

Revisa la publicación de Instagram: