Ex Miau Astral rompe el silencio a un año de bullada denuncia: “No he dejado de creer en el amor” - Chilevisión

"Nadie está preparado para recibir la cantidad de basura que me tiraron", explicó Consuelo Ulloa, ex Miau Astral, quien fue denunciada por una expareja por acoso y filtración de datos personales.

Miau Astral rompió el silencio este sábado a un año de la polémica que se generó luego de que su expareja interpusiera un recurso de protección en su contra por acoso a través de correos electrónicos y redes sociales, donde además hubo filtración de datos personales.

La astróloga, cuyo nombre es Consuelo Ulloa, hizo una reflexión a través de un video que publicó a inicios de semana, en donde reapareció formalmente tras el escándalo y aseguró haber hecho una extensa terapia psicológica.

Miau Astral a un año de la polémica

En conversación con LUN, señaló: "Hoy estoy liberada, estoy liviana y elijo quién quiero ser desde ahora en adelante. Ya salió tanta oscuridad de mí que ahora puedo dejar entrar la luz (...) Aprendí a no castigarme, que todas las personas tenemos derecho a equivocarnos, a enloquecer".

En esa misma línea, anunció que se desprendió del apodo "Miau Astral" y destacó el apoyo de dos personas del espectáculo: "Pedro Engel me llamó casi todos los días, me dijo que todos tenemos derecho a arrepentirnos de nuestros errores; también me llamó la Pancha Merino".

Consuelo también aseguró que en aquel entonces cayó en estado de shock: "Nadie está preparado para recibir la cantidad de basura que me tiraron. Recibí miles de mensajes de odio, de maltrato. Yo no pude verlos, fui acompañada y los borraron".

Respecto de su trabajo, Ulloa explicó que después del recurso de protección "mis consultantes fueron muy leales, me siguieron pagando por mis servicios y también recibí muchos otros que también habían escrito muchos mensajes, correos y llamadas; y también de mujeres que han sufrido acoso y gente que quería conocerme".

La astrologa había abierto una cuenta de OnlyFans que terminó cerrando tras la filtración de sus fotos e incluso tuvo una nueva relación durante este tiempo.

"Tuve una relación que duró hasta hace poco. No me siento una persona indeseable, no me siento Bebé Reno, no me siento ese monstruo. Todos merecemos una segunda oportunidad y volver a amar. No he dejado de creer en el amor", cerró.