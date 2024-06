Revelan nueva acusación contra Miau Astral: “Gordo, peludo y grasiento” - Chilevisión

En un reportaje, el involucrado asegura que cuando se dio a conocer la denuncia interpuesta por Sergio Infante, Consuelo Ulloa le habría hablado para decirle "gracias por no exponer mi intimidad".

Miau Astral se enfrenta a una nueva acusación por parte de un hombre que asegura haberla conocido mediante la aplicación de citas Bumble y luego declara haber sufrido acoso durante meses.

En un reportaje de la Revista Sábado, el hombre, que no quiso dar su nombre, reveló algunos de los mensajes que adjuntó en un archivo PDF, donde además acusa haber recibido amenazas por parte de la astróloga.

¿Qué dice la nueva acusación en contra de Miau Astral?

El sujeto señala que "un fin de semana le dije que iba a ir a verla, pero fui a ver un partido con unos amigos, me curé y no llegué. Yo ya tenía miedo porque me trataba de 'mi amor' y esas cosas. Igual que a los otros casos, todo muy rápido".

En esa misma línea, argumentó que le pidió "bajar la intensidad", debido a que recién se estaban conociendo y él venía saliendo de una separación amorosa.

Según detallan en el reportaje, en el PDF que contiene las pruebas que revelan las conversaciones entre Consuelo Ulloa y quien la acusa, existiría una progresión en los mensajes.

En un comienzo ella habría aceptado el término e incluso señalan que le habría pedido disculpas al sujeto, sin embargo, con el paso de los días, presuntamente, habría comenzado a enviar mensajes de forma unilateral.

En ellos se indica que Ulloa habría explicado el dolor y el daño que generaba el proceso de distanciamiento, justificándolo con periodos astrales, enviando insultos con el pasar de los días y manteniendo presuntas conversaciones donde no hay respuesta.

Luego se relata que habría mencionado a la madre fallecida de quien la acusa, además de sus hijos y una infidelidad a su ex esposa en 2017, que dentro del reportaje él reconoce.

Al ser consultado sobre por qué no bloqueó su contacto, explicó: "Por temor a que buscara otras vías para acosarme. Pensé que así no iba a ejecutar otro movimiento".

En esa misma línea, aseguró que la gravedad del asunto es lo que lo llevó a entregar su testimonio: "Esto es peor que la serie de Netflix. Una violencia psicológica que es otra hue... Yo y las otras personas vivimos meses con miedo (...) Tuve siempre un miedo constante, como esa sensación de cuando casi te atropellan en la calle, pero permanente. Llegué a recibir 20 mensajes en un día".

Los presuntos nuevos mensajes de Ulloa

Además, reveló que cuando se dio a conocer la denuncia de Sergio Infante, Miau Astral lo habría contactado para decirle: "Gracias por no exponer mi intimidad".

Finalmente, el reportaje muestra algunos de los otros mensajes que habrían sido enviados por Ulloa y que no tuvieron respuesta: