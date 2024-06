Miau Astral negó todo: 6 declaraciones que marcaron su polémica entrevista tras recurso por acoso - Chilevisión

Consuelo Ulloa desmintió absolutamente todas las acusaciones presentadas por Sergio en su recurso de protección y argumentó que ambos tuvieron un vínculo de dos meses, en el cual él le hizo un "tratamiento de silencio".

Miau Astral contó su versión respecto del recurso de protección presentado por Sergio Infante en su contra por presunto acoso y que fue admitido por la Justicia. Un hecho que la ha llevado a ser catalogada como la "Bebé Reno chilena".

En una entrevista de 50 minutos realizada por Julio César Rodríguez en el canal Yuly de YouTube, la astróloga y socióloga negó las acusaciones en su contra, recordando experiencias traumáticas como la muerte de su mejor amiga por cáncer de mama y el intento de femicidio del cual fue víctima.

Por otro lado, Consuelo Ulloa también descartó haber enviado mails con nombres falsos -como Gokú Díaz-, así como el análisis FODA viralizado, y acusó haber sido víctima de un "trato silencioso" por parte de Sergio Infante.

Sin embargo, Infante en sus argumentos expuso que sólo vio a Consuelo en tres ocasiones, que nunca durmieron juntos y que incluso, cuando ésta lo habría amenazado de una funa pública, él decidió bloquearla de todas las plataformas.

"Ella dijo que se frustró porque yo le dije que la amaba, que yo le había propuesto una relación, y eso es falso. Dijo que me había dado una crisis de pánico y eso también es falso", aclaró el involucrado en Contigo en la Mañana.

6 declaraciones de Miau Astral:

1."Nosotros nos vimos muchas más veces y mucho más tiempo que las dos o tres veces que él declara (...) Conectamos muchas veces durante le día. Me iba a ver a la hora de almuerzo, a la hora de once, me iba a ver entremedio de mi propio trabajo. Estuvo presente y muy pendiente de mí durante dos meses aproximadamente".

2."Él me dijo te quiero hacer feliz, quiero estar contigo, quiero que hagamos viajes, quiero que trabajemos juntos. Me dijo una montonera de cosas que de un día para otro se deshizo. El final del vínculo fue violento, porque al final me echó la culpa a mí de todas las cosas que había dicho".

3."Me hizo algo que se llama tratamiento de silencio en el mundo del Internet, y que es dejarme bloqueada una semana entera y aparecer luego a hablarme (...) Esta persona agregaba a redes sociales a mis amigos para saber qué era lo que me pasaba, para saber cómo estaba, me escribía y me echaba la culpa de todas las cosas".

4."No existen normas para el amor. Cualquier cosa que uno pueda decir respecto al amor es algo subjetivo que depende de cada pareja, de cómo se de cada historia. Y si yo me enamoré de una persona en dos meses, son mis sentimientos, y no sé si tengo que explicar el porqué. Hay gente que se enamora en un día".

5."Tenía planeado este viaje mucho tiempo, fue un deseo de escapar de lo que estaba viviendo con mi amiga. Pero luego que falleció, pensé en que a mí se me pidió que yo me quedara para cuidar a su hijo. Con el correr de los días empecé a dudar si era la mejor decisión migrar o quedarme, porque es un niño de 5 años (...) Yo no me quedé en Chile por esta persona (Sergio)".

6."Sergio me hizo una escena de celos una vez. Fue muy confuso, nunca entendí realmente qué estaba pasando y siempre necesité que se hiciera un cierre (...) Nunca me dio una respuesta clara. Él me respondió muchos correos; se me da entender como si yo fuese una especie de acosadora, cuando no se sabe que esta persona sí me respondió muchos correos, mensajes y apareció de otras maneras en redes sociales".