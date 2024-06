Denunciante de Miau Astral entregó nuevos detalles: “Mi psicóloga me recomendó no ver Bebé Reno” - Chilevisión

En conversación con Contigo en la Mañana, el denunciante de Consuelo Ulloa decidió abordar la situación tras el destape de la causa acogida por el tribunal de alzada de Santiago.

Sergio es el nombre del músico y denunciante de Consuelo Ulloa, influencer conocida como Miau Astral, quien fue presunta víctima de una serie de hechos de acoso desde octubre de 2023, cuando ambos se conocieron a través de una aplicación de citas.

Este hombre conversó con Contigo en la Mañana y entregó más antecedentes sobre este recurso de protección interpuesto contra la astróloga por actos arbitrarios e ilegales, y vulneración de derechos constitucionales.

¿Qué dijo el denunciante de Miau Astral?

En su relato, Sergio comenzó señalando que ambos se conocieron en el último trimestre del año pasado bajo un contexto casual y sin la eventual intención de tener una relación seria.

La primera cita, dijo, "fue relativamente normal, y al día siguiente nos juntamos de nuevo a tomar once". En ese momento, Miau Astral ya le había comentado que tenía planes de realizar un viaje a México a comienzos de este 2024, con intenciones de quedarse a vivir allá.

Pero "por chat ella me dijo que su viaje a México dependía de mí, como si yo le decía que se quedara en Chile, ella se quedaba por mí", explicó Sergio. Y "ante eso le dije que no, que hiciera sus cosas (...) pero ella comenzó a tener reacciones agresivas y violentas".

Posteriormente "nos juntamos a almorzar como última vez para conversar lo que había pasado. Y en su defensa al recurso que se filtró, ella dijo que se frustró porque yo le dije que la amaba, que yo le había propuesto una relación, y eso es falso. Dijo que me había dado una crisis de pánico y eso también es falso".

"También inventó que yo había sido candidato a diputado por la Lista del Pueblo, lo cual es falso", complementó.

Continuando con la cronología del acoso, Sergio acusó que luego de haber sido amenazado de una funa -la cual se concretó-, "pense que se iba a calmar. Pero no, a los tres días me escribió como si nada" y aquello continuó hasta al menos comienzos de año.

Es más, su cuenta de Instagram la mantuvo privada hasta enero, cuando "intenté dejarla pública de nuevo. Pero duró un día porque, a las horas de eso, sus amigas me empezaron a mandar mensajes muy violentos".

¿Bebé reno "chilena"?

Al ser consultado por la eventual similitud entre su caso y la trama que se expone en la exitosa serie del momento Bebé Reno, el denunciante sostuvo que "no he visto la serie porque estoy con psicóloga y ella me recomendó que no la viera".

En el cierre de su relato, el denunciante se mostró frustrado por lo ocurrido, aseverando que "el recurso fue para detenerla, pero es muy fuerte cuando sigues lo que la ley de permite hacer y aún así esta persona sigue creyéndose por sobre la ley e insiste con el acoso".