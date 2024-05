La drástica decisión de Carolina Molina tras acusar acoso de ex mánager: “Ando con escolta privada” - Chilevisión

La "Rancherita" también contó en Podemos Hablar (PH) que producto del acoso que vive hasta el día de hoy ha tenido que cambiarse de casa cinco veces. "No me sirve la orden de alejamiento con él", aseguró.

La cantante Carolina Molina, conocida como La Rancherita, fue una de las invitadas a Podemos Hablar (PH), espacio en el que detalló el grave acoso que sufre por parte de su ex máganer, quien también es su ex pareja.

Molina reveló que, producto del acoso que denunció, ha tenido que cambiarse de casa cinco veces y también que contrató escolta privada para resguardar su integridad.

Carolina Molina contrató escolta

La cantante contó que también sufrió golpes por parte de su ex pareja y que "la primera vez no quise hacer la denuncia, a pesar de que sí llegaron los Carabineros a la casa".

"Esa primera vez yo me quería ir nomás, eran las 12 de la noche y me arrepiento de no haberlo hecho... me ha involucrado, desgraciadamente, en tantos líos, tantas cosas fea que me entristece. Él me manipuló de muchas maneras en nuestra relación", expresó.

Con respecto a lo que le han dicho las autoridades, tras las denuncias interpuestas, Molina señaló que "he confiado todo en la justicia y hace poco tiempo (...) me meto a mi fiscalía en línea y veo que uno de mis casos que yo tengo denunciado contra él, mi nombre sale como María Catalina".

VER MÁS SOBRE CAROLINA MOLINA

"No me sirve la orden de alejamiento con él. En algún momento la tuve y la desacató. Me he cambiado cinco veces de casa en total... él averigua donde ando (...)", declaró.

Es por esto que señaló que "ahora ando con dos guardias de seguridad, con escolta para todos lados. Es mía, privada".

Si eres víctima o conoces de alguien que pueda estar pasando por una situación de violencia contra la mujer, puedes denunciar al 1455 del Sernameg.