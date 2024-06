Revelan tercera acusación contra Miau Astral por presunto acoso: “Que la gente sepa lo perversa que es” - Chilevisión

La presunta víctima de la conocida influencer quiso mantener su identidad anónima, sin embargo, entregó detalles de su experiencia a Contigo en la Mañana. Según dijo, todo comenzó en mayo de 2022, también mediante una app de citas.

Un tercer relato en contra de la influencer Miau Astral fue dado a conocer en exclusiva en Contigo en la Mañana, evidenciando un presunto acoso similar al hecho denunciado ante la Justicia y que destapó el caso ante la opinión pública.

En esta ocasión, la eventual víctima corresponde a un sujeto radicado en México y que conoció a Consuelo Ulloa a través de una aplicación, teniendo sólo dos citas con ella.

En ese sentido, contó algunos detalles que son parecidos a los expuestos por Sergio en su recurso de protección, el que fue acogido por el tribunal de alzada de Santiago.

Tercer relato contra Miau Astral

Esta tercera persona quiso mantener su identidad anónima. Aún así, no descartó interponer alguna acción judicial en contra de la sociológa después de lo vivido desde mayo de 2022, asegurando que "es una oportunidad y me encanta que haya salido a la luz, que la gente sepa lo mala y perversa que es".

La primera cita entre ambos fue una salida a comer, reuniéndose nuevamente en otra ocasión y por sólo algunas horas.

"La conocí en Chile en una visita que hice, porque no vivo acá", comenzó diciendo, agregando que posteriormente en sus conversaciones "ella me exigía algo y yo no entendía. Me exigía afecto, como que teníamos una relación... y no era así, nos vimos dos veces".

"Esto fue escalando cada vez más agresivo hasta que me comenzó a insultar directamente, y eso me pareció mal y ahí no quise tener más comunicación con ella, así que decido bloquearla. Ese fue el inicio de todo", continuó.

De esa manera, acusó que apenas cortaron la comunicación por un tiempo, después Miau Astral comenzó a comentarle sus publicaciones en Instagram, derivando en que algunos de sus conocidos comenzaran a sospechar de lo que ocurría.

"Mi Instagram lo dejé privado, pero ella tomó nombres ahí. Y así comenzó a escribirles a ellos (amigos), textos muy largos sobre mí, cosas que ella imaginaba porque no me conoce", explicó este hombre.

Persecución en Twitter: "Eran tuits con copia a mi trabajo"

Pero la situación no se detuvo ahí, ya que Consuelo habría usado Twitter para continuar con este modus operandi.

"Despierto una mañana y veo muchas notificaciones de Twitter, siendo que yo no era activo ahí, y eran tuits de ella con copia a mi trabajo, hablando cosas horrendas de mí. Que soy maltratador de mujeres, un psicópata, que llevo años agrediendo a mujeres y que sigo impune", relató.

El individuo sostuvo que esta situación se mantuvo durante largo tiempo, extendiéndose luego a mensajes mediante correo electrónico.

Sin embargo, decidió tomar cartas en el asunto y con los correos "empecé a pedir ayuda a la PDI, a cibercrimen. Todo lo recopilaba y respondía con copia a la PDI para que quedara un registro".

Aunque lejos de amedrentarla, "ella se burlaba porque sabe que no le va a pasar nada".

"Entre sus correos me enviaba links de leyes sobre la inducción al suicido feminista. Entonces como me quería intimidar, era haciéndome pensar que por esas leyes me iban a castigar porque yo estaba induciendo a un suicidio", señaló.

Respecto de esta experiencia, el sujeto acusó que fue "terrible; nunca pensé que me iba a tocar vivir algo así".

"Cuando vengo a Chile no dejo de pensar que me la puedo topar por ahí", cerró.