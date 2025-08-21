 “No me echaron de la casa”: Karol Lucero desmintió información sobre quiebre con Fran Virgilio - Chilevisión
21/08/2025 20:28

“No me echaron de la casa”: Karol Lucero desmintió información sobre quiebre con Fran Virgilio

El comunicador aseguró que sigue viviendo en el departamento que compartía con su esposa y desmintió que tuviera intenciones para dejar el país.

Karol Lucero rompió el silenció tras la información que surgió sobre un quiebre matrimonial con  Francisca Virgilio, luego de saliera a la luz la infidelidad con Ilaisa Henríquez, más conocida como"DJ Isi Glock".

La periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que la pareja terminó su relación y que la mujer le habría dado una semana al comunicador para que saque sus cosas del departamento que compartían.

Sin embargo, el propio exYingo desmitió que se haya ido de su casa y aseguró que tampoco planea dejar el país.

Karol Lucero sigue viviendo en su casa

Karol Lucero rompió el silencio con la periodista Paula Escobar en Zona de Estrellas y habló sobre los supuestos planes que tenía de dejar el país. 

“Es súper fácil de aclarar que todo es falso, nunca me fui donde mi mamá sólo he hablado con ella”, aseguró

En esa línea, también explicó que “no me voy a ir del país, no lo tengo en mis planes y entiendo por qué se inventó aquello y tampoco me echaron de la casa, entonces no sé de dónde habrán sacado esa información”.

“Eso es falso y no sé por qué se dijo aquello. No me voy del país”, recalcó. 

