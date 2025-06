“No he dormido”: Julián Elfenbein revela su preocupación por su hijo en medio de conflicto bélico - Chilevisión

El animador reaparecerá en pantalla para hablar sobre la situación que está viviendo su hijo, además de las amenazas que ha recibido en el último tiempo por su origen judío.

Este viernes Julián Elfenbein revelará detalles sobre la situación que enfrenta su hijo al encontrarse en Israel, en plena zona bélica.

El animador hablará con Diana Bolocco en el nuevo capítulo de Podemos Hablar que se estrena esta noche.

Elfenbein, miembro de la comunidad judía, indicó que su hijo mayor, Benjamín, de 19 años, se encuentra en Israel, país que lleva meses atacando Gaza y que ahora ha recibido ataques de Irán.

"Está con un grupo de amigos en una especie de seminario de liderazgo que dura como un año", indicó.

"Se la ha pasado en refugios, en bunkers, estas últimas dos semanas desde que comenzó el tema con Irán", agregó.

Ante la pregunta de Diana sobre si logra dormir tranquilo con esta situación, Julián respondió que "no he dormido como en 3 o 4 días desde que partió esto".

"He recibido amenazas"

Pero eso no es todo, ya que el comunicador también comentó que por su origen judío ha sido objeto de amenazas.

“Prefiero no comentar mucho, básicamente para no preocupar a mi mamá que se está enterando, pero sí, he recibido (amenazas), pero hay veces que se intensifican más y uno no le presta atención”, confesó.

Además, reveló un episodio que vivió hace unos años, donde contó que "hubo una Teletón que yo no fui, que fue después del 7 de octubre (año 2023), después de lo de Hamas, y una de las razones reales, y es primera vez que lo estoy diciendo, es que yo creo que es una de las primeras veces que sentí amenazas concretas... Eran con mayor información”.

El animador finalizó revelando que las amenazas iban desde "tú vas a estar en la Quinta Vergara y mientras tú estés allá nosotros en tu dirección. Esa fue una de las razones por las que no fui y eso no lo sabe ni Don Francisco”.