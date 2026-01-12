“Necesito tratarme”: Cristián de la Fuente reveló las secuelas que dejó el balazo que recibió su hija en una encerrona - Chilevisión

El actor reflexionó sobre todos los posibles escenarios a los que pudo haberse enfrentado en ese episodio y cómo todo eso le genera culpa.

Cristián de la Fuente se sinceró sobre la encerrona de la que fue víctima en el año 2022 cuando se encontraba con su hija, Laura, quien resultó herida de bala.

El actor hizo un extenso análisis sobre las secuelas que dejó este hecho en su vida y aseguró que la bala que recibió su hija iba destinada a él, lo que le ha generado un daño emocional y psicológico.

¿Qué dijo Cristián de la Fuente?

"A mí me pasó una bala a tres centímetros de la cabeza, porque la bala iba para mí y por no darme a mí, le dieron a la Laura", señaló De la Fuente en el podcast La Última Palabra.

En esa misma línea, agregó: "No sé qué hubiera sido peor para la Laura, si recibir ese balazo, o que le hubieran volado la cabeza al papá en frente de ella".

"Estamos hablando de tres centímetros, en tres centímetros menos y la bala me pasaba por acá y me volaba la cabeza", comentó.

El actor admitió que el hecho dejó secuelas que lo marcan hasta hoy en día, y al recordar el episodio, reveló: "Era mi cumpleaños. Llegamos a la clínica como a las cinco; de las cinco hasta las cuatro de la mañana que salió del pabellón, nunca había rezado tanto en mi vida. Era horrible".

Al respecto, De la Fuente se cuestionó: "¿Por qué a ella y no a mí? P..., Diosito, por favor, que me dé un infarto, que yo me muera, pero que a la Laura no le pase nada".

"Yo también necesito ayuda, yo también necesito tratarme, yo también necesito no tener culpa", reflexionó de la Fuente, quien finalmente concluyó: "Gracias a Dios no tuvo ninguna repercusión ni le dejó ninguna secuela (...) fue horrible. Eso fue de las cosas duras que me ha tocado".