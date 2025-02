“Necesito defenderme”: Denisse Campos rompió el silencio tras agresión en bar de Viña del Mar - Chilevisión

La ex figura televisiva pidió "parar" con las críticas y aseguró que interpondrá más de una demanda por lo sucedido en un bar de Viña del Mar, donde fue formalizada por agresión y daños.

Denisse Campos rompió el silencio y habló sobre el episodio de agresión en un bar de Viña del Mar en el que fue formalizada este miércoles por agresión y daños.

La ex figura televisiva entregará su versión de los hechos este domingo en Primer Plano y aseguró que interpondrá varias denuncias por lo sucedido.

Denisse Campos rompió el silencio tras agresión

"Estoy más o menos, no más. No quiero que se sigan diciendo cosas que no son. Todavía no han escuchado mi versión", expresó Denisse en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Las cosas no son como las están diciendo. Necesito que paren un poquito. Yo soy la agredida y me han dejado todos como la agresora. Yo tengo lesiones, constaté lesiones".

Denisse Campos enfatizó en que "espero que entiendan que la única lesionada soy yo", y adelantó que estará presente este domingo en un nuevo capítulo de Primer Plano, donde entregará su versión de los hechos.

"Necesito defenderme de lo que está sucediendo. Yo no tengo problemas de lucas, pero necesito pagar los abogados porque son varios, varias demandas que voy a poner", cerró.