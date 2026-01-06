“Mi mamá presenció...”: Carlyn Romero vivió momentos de angustia tras captura de Maduro en Venezuela - Chilevisión

La joven no ve a su familia hace dos años y en el momento en que pudo contactarse con ellos tras la captura de Maduro, se enfrentó a un complejo escenario, por lo que reflexionó sobre política.

Este martes, Carlyn Romero reveló que vivió momentos de tensión durante la captura de Nicolás Maduro a manos del ejercito de Estados Unidos, dado que su madre estuvo muy cerca de la zona afectada.

La influencer no ve a su familia desde hace dos años, pero pudo contener a su madre a través del teléfono y lanzó un furioso descargo en torno a la política.

¿Qué dijo Carlyn Romero?

En entrevista con FMDOS, la participante de Fiebre de Baile explicó que "a mi mamá yo hace ya dos años que no la he visto, pero sí hemos tenido contacto por internet. Fue muy desesperante para mí, porque el día que me enteré de todo esto, mi mamá presenció las explosiones durante toda la madrugada".

En esa misma línea, agregó: "Cuando la llamé tipo ocho de la mañana estaba con un poco de pánico y angustia; fui ese cable a tierra para ella, logré calmarla".

"Hablé con mi papá. Gracias a Dios mi familia me escucha mucho, confía y tiene mucha fe en mi palabra. Esa fue un poco mi misión por teléfono el día del arresto de Maduro por parte de Donald Trump", comentó.

Por otro lado, tras la captura de Nicolás Maduro, Romero admitió que "yo no sé cómo me siento, no sé cómo sentirme. Si sentir felicidad, rabia, angustia, preocupación...".

"La política es una mie..., con todo respeto, pero no me gusta, la rechazo en su totalidad. Me parece injusta. No tienen que existir bandos para que haya felicidad. Debe existir empatía para evolucionar todos juntos”, cerró.