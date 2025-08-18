El fuerte espaldarazo de Meli Noto a Emilia Dides tras drama con marca: “Te 'desechan' por...” - Chilevisión

La comunicadora se enteró del complejo drama laboral de la ex Miss Chile y salió a respaldarla en redes sociales. "Es un miedo que creo todas sentimos", manifestó.

En medio del revuelo que ha causado el drama de Emilia Dides por su contrato con una marca, la comunicadora Melina Noto usó sus redes sociales y salió a respaldar públicamente a la ex Miss Chile.

Recordemos que la artista informó que una marca con la que trabajaba puso fin abruptamente a su relación laboral apenas dos días después de anunciar su embarazo.

Fue en ese contexto que Melina Noto, quien también vive un proceso de gestación, salió a darle un espaldarazo.

Además, aprovechó para deslizar una crítica y exponer detalles sobre su propia experiencia al respecto.

Melina Noto respalda a Emilia Dides tras lío con marca

A través de su Instagram, Meli Noto comenzó reconociendo que "es un miedo que creo todas sentimos".

Tampoco ocultó su total rechazo al episodio expuesto por Dides: "Me indigna muchísimo la situación".

A pesar de ello, la comunicadora afirmó que "pero así como algunos te 'desechan' por estar embarazada, hay algunos que te apañan en todo el camino".

Luego, lanzó: "Ojalá más marcas tomen el ejemplo de acompañar y adaptarse en el embarazo, ya que es el proceso más bonito y difícil que se puede vivir".

"Yo le agradezco a mis marcas por haber estado desde el día uno, e incluso ser parte de esta aventura", dijo, dando a entender que su experiencia ha sido más que positiva.

¿Qué dijo Emilia Dides tras destapar lío laboral con marca?

Hace unos días, Emilia Dides comunicó el término de la relación laboral con una marca y, aunque no especificó cuál, esta estaría dedicada al rubro de maquillaje o joyería.

El acuerdo incluía la publicación de una cierta cantidad de posteos en redes sociales y contemplaba un viaje para el mes de septiembre.

Sin embargo, apenas dos días después de anunciar su embarazo, recibió un baldazo de agua fría tras una llamada de la marca. "Te sacamos del viaje", fue todo lo que le dijeron.