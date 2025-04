Mejor amiga de Amaia Montero confirmó por error su regreso a La Oreja de Van Gogh: Luego se disculpó - Chilevisión

La actriz Cayetana Guillén Cuervo confesó que la cantante está "muy ilusionada" por volver a la música, sin embargo, ni Montero ni la banda se han referido al tema.

Tras varios meses de especulaciones, el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh fue anunciado -por accidente- por una de las mejores amiga de la cantante.

Se trata de la actriz española Cayetana Guillén Cuervo, quien fue consultada en un evento por el regreso de la vocalista al grupo

"Yo lo sé desde hace mucho. Sí, lo sé desde hace mucho, pero lo prometí, pero es que no se lo dije, no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie", confesó.

El regreso de Amaia Montero

La actriz detalló cómo se enteró del regreso de su amiga: “me eché a llorar, al teléfono, vamos. Me dijo 'te lo voy a contar, pero porfa Caye...'.”.

En ese contexto, reveló que “cada vez que me preguntaban, yo lo sabía. Y estoy muy contenta".

Asimismo, sobre la cantante, señaló que “ella está muy bien, está ilusionada, está con mucha cautela porque claro poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene”.

La disculpas de Guillén Cuervo

Tras difundirse la noticia, la actriz salió a disculparse públicamente por revelar la sorpresa, y explicó que se trató de “una confusión”.

“Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención”, aclaró.

De igual manera, confesó que lo que dijo fue “desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada, recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música”.

Así las cosas, posteriormente se dio a conocer que la cantante dejó de seguir en Instagram a su amiga.