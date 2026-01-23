“Me siento privilegiada”: Pía Pérez, la incorporación de Chilevisión que trajo la grúa digital 2026 - Chilevisión

La periodista de 31 años llega a integrarse al área donde brillan Claudio Michaux y The Ellas Show. Vibrante, espontánea y versátil, conoce a la profesional que te acompañará en el streaming de Chilevisión este 2026.

Pía Pérez es la flamante nueva contratación del área Digital de Chilevisión, que cerró el 2025 como uno de los equipos referentes en streaming en el país y hoy alista detalles para un nuevo año cargado de innovaciones y apuestas.

La periodista realizó su práctica profesional en el canal y, tras un período donde logró posicionarse como una de las promesas en televisión y medios digitales, ahora vuelve a la estación de Avenida Pedro Montt para asumir una diversa cartera de proyectos en entretención.

Con un destacado carisma y una versatilidad a toda prueba, la profesional que ha construido una comunidad de más de 70 mil seguidores en Instagram, dice estar lista para integrar el plantel digital junto a Claudio Michaux, David Montoya y Tomás Printemps.

"Ha sido un camino largo y arduo, y creo que es una tremenda oportunidad", confesó, con sonrisa un tanto nerviosa pero con la seguridad que solo entregan la perserverancia y el rigor.

— Leemos con frecuencia el término de "grúa televisiva", pero hoy tu arribo a Chilevisión fue descrito en medios como uno de los primeros movimientos de "la grúa digital". ¿Cómo te sientes, Pía?

—La verdad es que estoy feliz, dichosa, contenta, me siento privilegiada de poder llegar a televisión, con un equipo super sólido que ha hecho productos digitales que son de excelencia. Para mí realmente es un honor llegar aquí y empezar esta aventura. Van a ser hartos proyectos, y muy entretenidos ¿Y qué mejor que para eso confíen en ti, en tu criterio, en tu talento? Para mí es un premio.

— Has liderado varios proyectos y cuentas con una comunidad fiel que te sigue a donde vayas. Para quienes te conocerán a partir de este año por las pantallas y plataformas de Chilevisión... ¿quién es Pía Pérez?

—Pía Pérez es una persona muy sencilla, una hija del rigor, una persona que ha trabajado muchísimo para estar donde está. Soy una persona que no tiene ningún conocido en la tele. Entonces, cada oportunidad me la he ganado con mucho esfuerzo, pero también trabajando con mucha pasión. Me encantan las comunicaciones desde chica. Soy una persona muy matea, muy rigurosa. Entonces, yo creo que tengo un matiz muy interesante, que me da mucha versatilidad y creo que eso me hace una gran apuesta para Chilevisión.

Soy muy buena para reírme. Soy una persona que disfruta mucho la vida, soy una gozadora, es muy probable que siempre me vean sonriendo porque soy una persona que se propone siempre estar feliz, vivir la vida con alegría, pero porque me siento muy privilegiada de hacer lo que me gusta, de hacer lo que me apasiona, de hacer todos los días de las comunicaciones mi trabajo, que es lo que amo. Y bueno, soy amante de los animales.

Pía Pérez, la nueva apuesta del streaming en Chilevisión

Cuando la industria televisiva transicionaba a la irrupción de las plataformas y formatos digitales, Chilevisión fue uno de los canales pioneros en Chile en apostar por el streaming. Hoy, una parrilla propia y rostros dedicados 100% al área dan cuenta del éxito de la estrategia.

A Claudio y The Ellas Show, hoy se suma Pía, quien destacó los últimos años al liderar los react de realities de medios de televisión abierta, participó como panelista en programas y condujo otros espacios en YouTube.

— Has liderado la conducción de varios react, demostrando destreza y, sobre todo, espontaneidad. ¿A qué atribuyes el éxito y popularidad de este formato?

—Yo creo que el formato react se ha instalado porque genera una comunidad sólida. Es como cuando estás con la familia en el living de tu casa conversando, comentando algo, pelando, chismeando. Entonces, yo creo que eso a la gente le encanta, a la gente le gusta sentirse acompañada y ahí radica el éxito de este formato digital, que la gente se siente contenta, acompañada, respaldada.

Es bueno intercambiar opiniones, es entretenido poder formar familia, una familia digital, como que nunca está solo. Yo creo que por ahí va el éxito de este formato y porque es mucho más natural, es mucho más orgánico también, es menos maqueteado, uno es tal como es nomás. Si de repente, no sé, algo no te gusta, tú lo dices, o si algo te encanta, gritas de felicidad, te matas de la risa, te salen las carcajadas naturales y de repente te mandas cagadas y la gente se ríe contigo.

— ¿Quiénes son tus referentes en televisión o en redes sociales? ¿Hay alguna figura que te inspire?

—Me encanta cómo lo hace Diana Bolocco, esa soltura, esa pasión que le pone, esa autenticidad la encuentro brillante, es seca en lo que hace. Me gusta mucho también Juan Pablo Queraltó. Me gusta esa versatilidad de poder hacer un programa cultural, ponerse serio, cierto, mostrar la cultura de forma entretenida, pero por otro lado también jugar, pasarlo bien, divertirse, ser irónico, hacer una sátira también de la farándula. Y me gusta mucho la dulzura y la cercanía de Emilia Daiber. Yo creo que tengo un poquito de los tres, pero obviamente, lo que más quiero es llegar acá y aprender de todos ellos, observarlos muchísimo porque son grandes referentes en la televisión chilena.

— ¿Tú programa favorito de Chilevisión? Nuevo o antiguo...

—Manos al Fuego era pero lo máximo, me encantaba, lo encontraba entretenido, me encantaba que pillaran a los infieles. Lo pasaba pero increíble, te prometo. Ese programa me gustaba mucho, ojalá que vuelva porque es muy bueno.

Y ahora el que más me gusta es Fiebre de Baile. Yo de repente era infiel, hacía zapping y siempre llegaba a Chilevisión Encuentro que es un formato súper completo porque hay farándula, hay talento, hay entretención, hay risa. Pero, además de eso, me encanta que haya tanto glamour en la tele y que hayan vuelto los programas en vivo. También, me encantaría tener un 'wow moment' con los Power Peralta. ¿Te imaginas bailo con ellos? Me tienen que poner W40 eso sí, pero me gustaría bailar, aunque sea una salsita con ellos.

—¿Con qué nos sorprenderás las próximas semanas en Chilevisión, Pía? ¿Hay nervios? ¿Y cómo ha sido el recibimiento de tus compañeros en el canal?

— Estoy con mariposita en la guatita, como cuando uno se enamora, cuando uno se empieza a enamorar de un lugar. Así me siento. Estoy feliz, estoy ansiosa, me siento un poquito nerviosa, obviamente. Me siento también con muchas ganas de aprender.

Canal 13 me dio muchas herramientas y me potenció harto, pero creo que Chilevisión es el lugar donde quiero brillar junto a mis compañeros. Estoy feliz, expectante a lo que se viene, a los proyectos que se me van a presentar. Yo sé que parto con el Festival de las Condes y eso para mí es super emocionante. Ya tuve una experiencia en el festival, convoca a mucha gente y sé que también muchas personas van a querer verlo a través de las plataformas digitales y ahí yo voy a ser su principal compañía.

La recepción ha sido maravillosa, me han tratado de forma muy bonita, son todos muy cariñosos, muy amables. Todos han estado muy atentos de que me sienta cómoda con este nuevo paso, desde Alexis Zamora, que es el director de Digital, hasta las productoras también de Chilevisión. Todos han hecho que cada paso aquí en el canal se sienta como una muy buena decisión.