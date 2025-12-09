 “Me siento poderosa”: Dani Castro emocionó con video tras dejar Fiebre de Baile por estado de salud - Chilevisión
09/12/2025 08:21

“Me siento poderosa”: Dani Castro emocionó con video tras dejar Fiebre de Baile por estado de salud

La exparticipante decidió abandonar la competencia tras sufrir una pérdida gestacional sin ella saberlo. "Sin saber lo que vivía mi cuerpo, no me rendí", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Daniela Castro publicó un sentido mensaje tras abandonar la competencia de Fiebre de Baile, producto de una pérdida gestacional que requiere cuidado.

A través de Instagram, la influencer publicó un reel resumiendo su paso por el estelar de Chilevisión, desde sus presentaciones hasta las extenuantes jornadas de ensayos.

"No era cansancio sólo por empezar algo nuevo, era más. Anemia, hormonas, mi mini yo y todo sin saberlo. Me siento poderosa, no sé. Sin saber lo que vivía mi cuerpo, no me rendí", partió diciendo.

Luego, afirmó: "Si bien me sentía agotada, me decía todos los días: yo puedo hacerlo. Y lo hice, frustrada, sensible, agotada, pero lo hice, independiente de los resultados, veo lo que viví estos 3 meses y me encanta".

"Quiero seguir, les juro. Para mí no es un final. Es solo un capítulo de mi libro 'mi sueño de bailar' porque siento que fue incompleto. Yo no estaba al 100% a pesar que lo di todo. Por ahora solo queda cuidarme", agregó.

"Por ahora se cierra esta etapa con mucha pena, pero feliz de lo logrado", afirmó la cocinera.

Finalmente, agradeció el apoyo del programa, especialmente a su bailarín Diego Espinoza y su coach Rocío Leyton. "Gracias guapirulis por apoyarme siempre", cerró.

¿Qué le pasó a Daniela Castro?

Hace casi una semana, la ganadora de Masterchef explicó la razón que le mantenía alejada de la pista de baile y que la obligó a abandonar el estelar.

"Entre exámenes y exámenes vimos mi útero súper activo, vascularizado a full y con más exámenes supimos la razón: Tuve una pérdida sin saberlo y quedó un mini yo ahí", reveló en una sentida publicación.

"Como no se botó naturalmente, mis hormonas siguieron subiendo como lo haría el de una mujer embarazada, pero ya no había embarazo, solo había un mini yo que no vivió", expresó.

Castro explicó que actualmente solo tiene que esperar que la progesterona haga su trabajo, puesto que hacer un raspado podría comprometer su útero.

