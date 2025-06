Magdalena Max-Neef defendió a Pepi Velasco tras round con Pancha Merino: “Falacia mal intencionada” - Chilevisión

La actriz desmintió un rumor que comenzó a circular en redes sociales, donde se aseguraba que Velasco y ella pidieron la salida de Merino tras el tenso conflicto en vivo.

Magdalena Max-Neef salió en defensa de su amiga, Pepi Velasco, tras la abrupta salida de Francisca Merino del programa en que ambas compartían después de un tenso cruce en vivo.

A través de Instagram, Max-Neef publicó una imagen en que tildó como "falso" un rumor que comenzó a circular en redes sociales, donde se aseguraba que Velasco y ella habrían pedido la salida del espacio televisivo.

"La decisión de que Francisca Merino no siguiera en el programa Amiga Date Cuenta de TV+ fue tomada por la dirección del canal y se le comunicó el día jueves 5 de junio en la mañana, previo a cualquier conversación por parte de la dirección con las otras panelistas", explicó Magdalena.

En esa misma línea, la actriz indicó que ellas fueron informadas "en una reunión mantenida durante la tarde. Por lo tanto, esta publicación es una falacia mal intencionada".

"Nunca pondríamos como condición para seguir trabajando el despido de otra persona, independiente de las desavenencias que pudiéramos tener con ella. Si la situación nos resultara insostenible, renunciaríamos nosotras", concluyó.

El conflicto en vivo de Pancha Merino y Pepi Velasco

Todo ocurrió en la emisión del programa Amiga Date Cuenta de TV+, durante una dinámica donde las panelistas debían responder la pregunta: "¿Qué cambiarías de mí?".

Sin filtro, Pepi Velasco criticó la dureza con la que Merino se referiría a otras personas: "La gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente".

"Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea", agregó.

Las palabras no cayeron bien en Merino, quien respondió: "Eres muy resentida, amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre (...) envidiando al resto".

Luego, tras un breve intercambio, Merino volvió a la carga y añadió: "Tienes que sacarte esa hu... de amargada y resentida, porque así nunca te va a ir bien".