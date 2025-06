“Resentida”: Francisca Merino estalla contra Pepi Velasco y renuncia en vivo a programa de TV - Chilevisión

La actriz y la presentadora de TV protagonizaron un intercambio que derivó en una renuncia del espacio.

Francisca Merino protagonizó un fuerte encontrón con Pepi Velasco y renunció en vivo al programa de TV en el que participaba.

La tensión se tomó el set donde la presentadora y la actriz grababan el programa Amiga Date Cuenta de TV+, concretamente durante una dinámica donde ambas debían responder la pregunta: "¿Qué cambiarías de mí?".

Sin pelos en la lengua, Velasco criticó la dureza con la que Merino se referiría a otras personas: "La gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente".

"Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea", agregó.

Las palabras no cayeron bien en Merino, quien respondió con todo: "Eres muy resentida, amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre (...) envidiando al resto".

Luego, tras un breve intercambio, Merino volvió a la carga y añadió: "Tienes que sacarte esa hu... de amargada y resentida, porque así nunca te va a ir bien".

Aunque hubo intentos de bajar la tensión, la presentadora de TV señaló "no estar dispuesta a verme expuesta de esta manera", retirándose del set en vivo.

La periodista y panelista de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez, afirmó que Merino habría renunciado tras discutir con su compañera de espacio, pero que seguirá ligada a otros proyectos de la estación.