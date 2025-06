Pancha Merino rompió el silencio tras encontrón con Pepi Velasco: “Elijo trabajar con personas que...” - Chilevisión

La actriz y ahora ex panelista renunció al programa de televisión que compartía con Pepi Velasco, luego de un tenso cruce en vivo.

Francisca Merino rompió el silencio tras el fuerte encontrón con Pepi Velasco, que terminó con su renuncia en vivo al programa de televisión en que ambas participaban.

A través de Instagram, Merino compartió un mensaje que desató opiniones divididas de los usuarios.

"La frase 'con quién te relacionas es cómo te va' encierra una verdad poderosa y ampliamente reconocida: Las personas con las que te rodeas influyen directamente en tu vida, decisiones, estado emocional y oportunidades", escribió.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Luego, la actriz remató diciendo que "elijo trabajar con personas que admiro y que vibran en la misma frecuencia".

La publicación generó la inmediata reacción de sus seguidores, quienes dejaron comentarios como "la espiritualidad al piso", "dijiste lo que muchos pensamos", "¿y el ser de luz dónde se quedó?" y "te pasaste 1000 pueblos", entre otros.

El encontrón de Pancha Merino y Pepi Velasco

Todo ocurrió en la emisión del programa Amiga Date Cuenta de TV+, durante una dinámica donde las panelistas debían responder la pregunta: "¿Qué cambiarías de mí?".

Sin filtro, Pepi Velasco criticó la dureza con la que Merino se referiría a otras personas: "La gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente".

"Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea", agregó.

Las palabras no cayeron bien en Merino, quien respondió: "Eres muy resentida, amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre (...) envidiando al resto".

Luego, tras un breve intercambio, Merino volvió a la carga y añadió: "Tienes que sacarte esa hu... de amargada y resentida, porque así nunca te va a ir bien".

Horas más tarde, la periodista y panelista de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez, afirmó que Merino habría renunciado tras discutir con su compañera de espacio, pero que seguirá ligada a otros proyectos de la estación televisiva.

Mira la publicación acá: