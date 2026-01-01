Luis Jara sufrió mordedura de perro en el rostro: “Son cicatrices visibles” - Chilevisión

El animador entregó un mensaje de fin de año a través de sus redes sociales, donde se ve la marca que dejó el ataque.

La noche del 31 de enero, Luis Jara entregó una reflexión de fin de año a través de sus redes sociales. Sin embago, lo que más llamó la atención fue la noticia que dio al inicio: Fue mordido por un perro.

"Me mordió un perro en la nariz, pero son cicatrices visibles que se borran como las que también no son tan visibles", partió diciendo el animador.

Sin dar mayores detalles, pero mostrando las marcas en su rostro, Jara destacó lo rápido que "pasó el 2025 y que cantidad de cosas sucedieron en nuestras vidas".

"Yo he tenido años re malos como ustedes también, nunca tan malos, pero años difíciles", señaló.

Sobre su balace, indicó que "este 2025 me propuse celebrar mis 60 años en paz y armonía y creo que lo logré".

"Vi egresar a mi hijo de cuarto medio, vi al mayor cumplir 30 y vi al del medio casarse, que son cosas que son mucho más fuertes en mi vida que cualquier trofeo que la vida me haya puesto delante", enfatizó.