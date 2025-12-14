 Luis Jara relató agresión a vocales de mesa en segunda vuelta: “Fueron muy maltratadas” - Chilevisión
Solo 21 de 52: Las comunas de la región Metropolitana en las que ganó Jeannette Jara Región por región: Estos fueron los porcentajes de Kast y Jara en todo Chile Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025 ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Revisa porcentajes y cantidad de votos "Su imagen solo crece": Kast rindió homenaje a Piñera en su discurso como presidente electo
14/12/2025 19:07

Luis Jara relató agresión a vocales de mesa en segunda vuelta: “Fueron muy maltratadas”

El cantante compartió un video en redes sociales donde relató el momento en que presenció una agresión verbal contra dos vocales de mesa y explicó que intervino para calmar la situación.

Luis Jara utilizó sus redes para compartir una reflexión en medio de este domingo de la segunda vuelta, que tituló "humildes y honestas reflexiones". 

En el registro, el cantante nacional compartió una compleja situación que vivió mientras votaba. “Quisiera pedir, desde mi humilde vereda, que algunas personas calmen un poquito sus ánimos”, comenzó diciendo el intérprete. 

“Fíjense que había dos vocales de mesa, dos mujeres, y en un momento fueron muy maltratadas por un votante, fueron agredidas verbalmente”, denunció Jara, agregando que “intervino con educación”.

En ese sentido, Luis Jara respaldó la labor de los vocales de mesa que “están haciendo un esfuerzo gigante y me parece que merecen respeto, en el trato, en la forma, porque así ese esfuerzo que están haciendo se ve recompensado con un 'buenos días', 'muchas gracias', con paciencia y tolerancia”.

Llamado a mantener la calma

Junto con la denuncia, el cantante nacional hizo un llamado a los medios de comunicación, respecto al “nivel de alteración en la información”. 

“Me parece que los medios de comunicación tienen que hacer el trabajo de mantener la calma y no de crispar los nervios, sobre todo de gente adulta que necesita certezas, necesita tranquilidad, necesita paz y además una atención especial y personalizada”, cerró el intérprete.

Mira acá las declaraciones de Luis Jara:

