 “Los recuerdos matan”: Daniel Vilches tomó drástica decisión tras muerte de su esposa - Chilevisión
Minuto a minuto
Mujer intentó prender fuego a colegio en Concepción: Quiso quemar dos edificios y un vehículo Hacia Colombia y República Dominicana: Gobierno concreta nuevo vuelo de expulsión con 65 personas “Hace dos días...”: Artista urbano reveló el último plan que tenía Baby Bandito antes de morir Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta “El crimen está de luto”: Despiden a Baby Bandito y su pareja en redes sociales tras asesinato
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/08/2025 13:14

“Los recuerdos matan”: Daniel Vilches tomó drástica decisión tras muerte de su esposa

La esposa del actor, Mercedes Pineda, murió a los 92 años a mediados de agosto en Arica, donde estaba su familia. Desde ese entonces, el actor vive ahí, pero planea su retorno tanto a Santiago como a los escenarios.

Publicado por CHV Noticias

Daniel Vilches se sinceró en extenso sobre la muerte de su esposa, Mercedes Pineda, a los 92 años y expuso una drástica decisión que tomó en medio del duelo.

El deceso de Pineda se produjo a mediados de agosto y trajo consigo un proceso muy doloroso para el humorista, quien comentó que se ha refugiado en su familia y cercanos para afrontar el duelo.

Daniel Vilches tras la muerte de su esposa

En ese sentido, el actor comentó en conversación con LUN: "Yo tengo muchos buenos amigos aquí (Arica). Ellos están casi todo el día conmigo, me llevan a almorzar a sus restaurantes todos los días, me llevan a pasear a Tacna y estamos dos días ahí, tengo varias amistades que me han ayudado a distraerme".

En esa misma línea, confesó: "Regalé todas las cosas de ella, porque los recuerdos matan. Todas las cosas se las llevó su hija, yo me quedé con los puros recuerdos, nada más. Estoy tranquilo, porque ella vino a morir donde le correspondía. Al lado de su familia, sus hijos y sus nietos. Y bueno, la vida tiene muchas sorpresas".

Vilches se encuentra actualmente en Arica, donde su esposa siempre quiso morir. En ese sentido, la describe como "una mujer muy alegre, contenta, le gustaba cantar. Cantaba con sus amistades, le gustaban mucho los valses peruanos", y aseguró que su alma era mitad chilena y mitad peruana.

Ahora el actor planea volver a Santiago donde se encuentran todos sus hijos y nietos, lo que lo motiva a pensar en seguir trabajando para poder planear su retiro definitivo de los escenarios.

"Quiero trabajar un año más para despedirme. Trabajar, hacer algo, no quedarme encerrado en la casa. Prefiero hacer cualquier cosita. Quiero renovar las fechas, ver cuándo las hacemos, lo antes posible (…) Quiero trabajar, no quiero sentirme viejo, no estoy viejo todavía", concluyó Daniel.

Publicidad

Destacamos

Noticias

PGU aumenta a $250 mil desde este lunes: Revisa quiénes se verán beneficiados

Lo último

Lo más visto

“Hace dos días...”: Artista urbano reveló el último plan que tenía Baby Bandito antes de morir

"Mantequilla", artista urbano y amigo de Kevin Olguín, despidió al protagonista del denominado robo del siglo en redes sociales y aseguró que le quedó un plan pendiente junto a Karina, su pareja, quien también fue asesinada.

31/08/2025

Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta

Jeannette Jara sigue liderando con 24,6%, disminuyendo 1,6 puntos desde principios de agosto. En tanto, José Antonio Kast cae en 2,0 y queda con 19,4%, ubicándose en segundo lugar.

31/08/2025

Debió salir con todas sus cosas: Video muestra a Kaminski dejando departamento tras queja de vecinos

Cecilia Gutiérrez reveló que los vecinos del condominio lograron hacer que la pareja se cambiara de casa y mostró registros exclusivos de la mudanza.

31/08/2025

Sismo remeció a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos debido al sismo.

31/08/2025