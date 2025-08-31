“Los recuerdos matan”: Daniel Vilches tomó drástica decisión tras muerte de su esposa - Chilevisión

La esposa del actor, Mercedes Pineda, murió a los 92 años a mediados de agosto en Arica, donde estaba su familia. Desde ese entonces, el actor vive ahí, pero planea su retorno tanto a Santiago como a los escenarios.

Daniel Vilches se sinceró en extenso sobre la muerte de su esposa, Mercedes Pineda, a los 92 años y expuso una drástica decisión que tomó en medio del duelo.

El deceso de Pineda se produjo a mediados de agosto y trajo consigo un proceso muy doloroso para el humorista, quien comentó que se ha refugiado en su familia y cercanos para afrontar el duelo.

Daniel Vilches tras la muerte de su esposa

En ese sentido, el actor comentó en conversación con LUN: "Yo tengo muchos buenos amigos aquí (Arica). Ellos están casi todo el día conmigo, me llevan a almorzar a sus restaurantes todos los días, me llevan a pasear a Tacna y estamos dos días ahí, tengo varias amistades que me han ayudado a distraerme".

En esa misma línea, confesó: "Regalé todas las cosas de ella, porque los recuerdos matan. Todas las cosas se las llevó su hija, yo me quedé con los puros recuerdos, nada más. Estoy tranquilo, porque ella vino a morir donde le correspondía. Al lado de su familia, sus hijos y sus nietos. Y bueno, la vida tiene muchas sorpresas".

Vilches se encuentra actualmente en Arica, donde su esposa siempre quiso morir. En ese sentido, la describe como "una mujer muy alegre, contenta, le gustaba cantar. Cantaba con sus amistades, le gustaban mucho los valses peruanos", y aseguró que su alma era mitad chilena y mitad peruana.

Ahora el actor planea volver a Santiago donde se encuentran todos sus hijos y nietos, lo que lo motiva a pensar en seguir trabajando para poder planear su retiro definitivo de los escenarios.

"Quiero trabajar un año más para despedirme. Trabajar, hacer algo, no quedarme encerrado en la casa. Prefiero hacer cualquier cosita. Quiero renovar las fechas, ver cuándo las hacemos, lo antes posible (…) Quiero trabajar, no quiero sentirme viejo, no estoy viejo todavía", concluyó Daniel.