“No quiere vivir más”: Alertan delicado momento de Daniel Vilches tras muerte de su esposa - Chilevisión

15/08/2025 17:25

“No quiere vivir más”: Alertan delicado momento de Daniel Vilches tras muerte de su esposa

La modelo Tatiana Merino fue la encargada de dar a conocer la noticia del fallecimiento de la esposa Vilches, acción que realizó a través de sus redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Tatiana Merino compartió en redes sociales la difícil situación que atraviesa Daniel Vilches tras la muerte de su esposa, Mercedes Pineda.

En un emotivo video publicado en Instagram, la actriz, visiblemente conmovida, transmitió la triste noticia y envió un mensaje de apoyo al querido comediante.

"Él está atravesando un fuerte dolor"

Merino partió el video señalando que: "Quiero tomarme unos segundos para hacer este video, enviar todo mi amor, todo mi amor, mi cariño a Daniel Vilches".

"En este momento él está atravesando un fuerte dolor, una gran pérdida, ha partido su compañera, su amiga, su amor, su 'Mechita'. Mercedes ha partido a los brazos de Dios y ha dejado un dolor muy grande en Daniel", continuó.

En esa línea, dio a conocer que: "Lo llamé para que supiera que estaba con su dolor, y al escucharlo, se me partió el mío. Es un gran dolor el que está sintiendo".

"Dios va a dar la fuerza y lo va a apoyar, pero con su edad, él está pensando en que no quiere vivir más porque se le fue todo. Daniel, te queremos mucho, mucho. Estamos contigo y no estás solo", agregó.

La exvedette finalizó con: "Obviamente que no es lo mismo tener a tu compañera al lado. Todo mi amor para ti, toda la fuerza. Te quiero mucho".

